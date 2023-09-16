Yol verme tartışması silahlı satırlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü 30 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da motosikletli kurye ile 3 kişi arasında çıkan trafikte yer verme tartışması, silahlı satırlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Yol verme tartışması silahlı satırlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü 30 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

SATIRLA 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 2 KİŞİYİ YARALADI

Koşar adımlarla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak tartıştığı 3 kişinin yanına gitti. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı. Saldırıda 3 kişiden Kadir Gülsuyu hayatını kaybederken Ö.G. ve E.G. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı, yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kundaklama ihtimaline karşı kavganın başladığı pideci polis ekiplerinin gözetiminde boşaltılırken olayda gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

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