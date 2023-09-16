Yol verme tartışması silahlı satırlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü 30 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

SATIRLA 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 2 KİŞİYİ YARALADI

Koşar adımlarla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak tartıştığı 3 kişinin yanına gitti. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı. Saldırıda 3 kişiden Kadir Gülsuyu hayatını kaybederken Ö.G. ve E.G. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı, yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kundaklama ihtimaline karşı kavganın başladığı pideci polis ekiplerinin gözetiminde boşaltılırken olayda gözaltı sayısı 30'a yükseldi.