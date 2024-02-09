İstanbul'un göbeğinde dehşet. Otomobil ile önünü kesip başından vurdular

6 Şubat tarihinde saat 16.30 sularında İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen olayda, Hürriyet Mahallesi’nde 50 yaşındaki Caser Kara sokak üzerinde motosikleti ile seyir halindeyken bir grup saldırgan tarafından kafasından vuruldu.

Caser Kara motosikleti ile ilerlerken o esnada beyaz renkli bir otomobille süratli şekilde gelen şahıslar, Kara’nın önünü kesti.

Araçtan inen bir saldırgan, Kara’yı başından bir kurşunla vurarak yaraladı. Olayın ardından panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan, ardından araçla kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BAŞINDAN VURULAN ADAM AĞIR YARALANDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanı delil torbasına koydu. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakasından yola çıkan ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti.

Polisin saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.