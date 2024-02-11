İstanbul'un göbeğinde polise saldırı. Uyarı ateşine aldırış etmedi polisin üzerine yürüdü

İstanbul’da kaydedilen görüntülerde, trafik polisi bir sürücüyü kenara çekerek uyarmaya başladı. Sürücü trafik polisinin kendisini uyarması üzerine polise mukavemet etti. Yapılan uyarılara rağmen bir türlü geri adım atmayan sürücü görevli polisin üzerine yürümeye devam etti.

Trafik polisi ise en sonunda üzerine gelen sürücüyü durdurmak için havaya iki el uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşlerine aldırış etmeyen sürücüyü durdurmak için devreye diğer trafik polisleri girdi.

Araç sürücüsünün bu hareketi çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlenirken o sırada yoldan geçen bir sürücü bu anları anbean kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.