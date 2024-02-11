İstanbul'un göbeğinde polise saldırı. Uyarı ateşine aldırış etmedi polisin üzerine yürüdü

Ayşe Memiş
İstanbul'un göbeğinde polise saldırı. Uyarı ateşine aldırış etmedi polisin üzerine yürüdü
İstanbul’un göbeğinde trafik polisine saldıran bir sürücünün saldırı anları anbean kayıt altına alındı. Polisin durdurduğu sürücü önce polise mukavemet etti. Polisin uyarılarına rağmen durmayan sürücü, uyarı ateşlerine aldırış etmeden polisin üzerine yürümeye devam etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da kaydedilen görüntülerde, trafik polisi bir sürücüyü kenara çekerek uyarmaya başladı. Sürücü trafik polisinin kendisini uyarması üzerine polise mukavemet etti. Yapılan uyarılara rağmen bir türlü geri adım atmayan sürücü görevli polisin üzerine yürümeye devam etti.

Trafik polisi ise en sonunda üzerine gelen sürücüyü durdurmak için havaya iki el uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşlerine aldırış etmeyen sürücüyü durdurmak için devreye diğer trafik polisleri girdi.

Araç sürücüsünün bu hareketi çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlenirken o sırada yoldan geçen bir sürücü bu anları anbean kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

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