İstanbul'un göbeğinde yolda yürüyen kadını arabaya zorla bindirerek kaçırdılar

Gaziosmanpaşa'da saat 17.00 sıralarında iş yerinden çıkan bir kadın, herkesin gözü önünde bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı.

KAYNAK: DHA
İstanbul'un göbeğinde yolda yürüyen kadını arabaya zorla bindirerek kaçırdılar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iş yerinden saat 17.00 civarında bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken yanına yanaşan bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden çıkan kişi, kadını zorla otomobile bindirdi.

Bu sırada kaçırılan kadının arkadaşı, yaşananları çaresizce izledi. Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, diğer kadın da başka yöne giderek bölgeden ayrıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı gördüklerini ama kim ve neden kaçırıldığını bilmedikleri söyledi.

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"ALDI KUCAĞINA ATTI ARABAYA"

Görgü tanıklarından Metin Topçu, yaşanan olayla ilgili "Araba geldi, bir adam aldı kucağına attı arabaya. Kadının yanındaki diğer kadın başka yöne gitti, araba başka yöne. Düğün solunun önünde oldu. Kadınlar yukarı caddeden geliyordu. Kim ve neden yaptığını bilmiyoruz" dedi.

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"İRİ YAPILI BİRİ ONU ARABANIN İÇİNE ALMAYA ÇALIŞTI"

Başka bir görgü tanığı Abdullah Öz ise, "Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz" diye konuştu.

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