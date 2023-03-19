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Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi

Adıyaman Valiliği, depremzede iki çocuğun beyaz bir araç ile kaçırıldığı iddialarına ilişkin haberleri yalanladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 22:22
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Valilik, depremzede çocukların kaçırıldığı iddiasını yalanladı

Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
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Adıyaman Valiliği, "iki çocuğun enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı" şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Valilik yaptığı açıklamada, depremlerin ardından belirli basın yayın organları tarafından kamuoyunu kasıtlı olarak manipüle etmeye yönelik dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığını söyledi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklamalara rağmen bu basın yayın organlarından 'bir ilimizde iki çocuğun deprem sonrasında enkazdan çıkarıldıkları, beyaz bir otomobille götürüldükleri ve çocuklardan bir daha haber alınamadığı' şeklinde gerçek dışı ve yalan bilgilerden oluşan haber kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu haberde yer alan 4 yaşındaki F.A.A. ve 12 yaşındaki H.N.T'nin bulunmasına yönelik çalışmalar, DNA karşılaştırmaları dahil olmak üzere halen devam etmektedir. Ancak emniyet birimlerimizce yapılan araştırmalarda haberde iddia edildiği şekilde çocuklarımızın, enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü yönünde hiçbir bulguya rastlanılmamıştır."

Kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların, ilgili bakanlıklarca ve kamu kurumlarınca işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca bulunan çocuklarla ilgili kamuoyuna da sürekli bilgilendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu bilgilendirmelere rağmen kamuoyuna provokasyon maksatlı yanıltıcı ve yalan haber yayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesine yer verildi. (AA)

NE OLMUŞTU?

Valiliğin açıklamasına konu olan çocukların aileleri, beyaz bir otomobilin çocuklarını götürdüğünü ve bir daha ulaşamadıklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ise beyaz araba iddiasından haberdar olduklarını ancak teyit edemedikleri için işlem yapamadıklarını açıklamıştı.

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