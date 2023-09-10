İstanbul’da güpegündüz kaçırma olayının altından bakın ne çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen İ.J ve onu kaçırdıkları ileri sürülen 3 kişinin aslında Iğdır'da olduklarını tespit etti.

Iğdır'da gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinde kaçırılma olmadığını İ.M.'nin nişanlısı olan İ.J.'ye 'sürpriz' yaptığını söyledikleri öğrenildi.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRDILAR

Dün, 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan İ.J. ve yanındaki kadının yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi İ.J.'yi zorla otomobile bindirdi. Bu sırada İ. J.'nin yanındaki kadın, İ.J.'nin kaçırılışını izledikten sonra yoluna devam etti.

Otomobil de olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin kaçırılma iddiasıyla çok sayıda ihbarda bulunduğu olayla ilgili emniyet alarma geçti.

MEĞER IĞDIR'DA NİŞANLISINA SÜRPRİZ YAPMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İ.J. ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M., G.J. ve M.S.'nin, olayın ardından bin 500 kilometre uzaklıkta ki Iğdır'a gittikleri belirlendi.

Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen İ.J ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M.'nin nişanlı oldukları öğrenildi.

İ.M.'nin nişanlısına sürpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilirken, aralarında İ.J.'nin kız kardeşi G.J.'nin bulunduğu 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddianın sosyal medyada yayılmasının ardından bir açıklama yayınladı. Kaçırılma iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili emniyet birimleri çalışmalarını tamamlamıştır.

Yapılan araştırmalarda İ.M., İ.J. ve kız kardeşi G.J. ile M.S. isimli şahısların Iğdır ilinde oldukları tespit edilerek şahıslar muhafaza altına alınmıştır. Burada alınan beyanlarında; İ.M. isimli şahsen İ.J. ile nişanlı oldukları, sürpriz yapmak amacıyla nişanlısını 34 GH.... plakalı araca bindirdiği ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığı ifade edilmiştir.

Şahıslar, kimlik tespitleri ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, medyadaki iddiaların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır.