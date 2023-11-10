İstanbul’un göbeğine HAMAS sözcüsünün posteri asıldı

7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırılarıyla gündeme gelen ve ismini herkese duyuran HAMAS’ın silahlı kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin posteri İstanbul’un göbeğine asıldı.

Avrupa Birliği, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD, Kanada ve daha fazla ülke tarafından terör örgütü listesine alınan el-Kassam’ın sözcüsünün posterinin İstanbul’un göbeğindeki surlara asılması tepkiyle karşılanırken, ‘Türk toprakları için mücadele veren isimlerin bile posterlerinin asılmadığı yere Ebu Ubeyde’nin posteri nasıl asılır’ yorumları yapıldı.

İzzettin el-Kassam Tugaylarının varlığı Türkiye’de özellikle, İsrail’e yönelik saldırılarda sivil halkı ve festival alanını basarak masumların ölümüne sebebiyet vermeleri açısından tartışmalı hale gelirken, HAMAS ve bağlı silahlı birlikleri bazı kesimler tarafından mücahidler grubu olarak tanımlanırken, bazı kesimler tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

İZZETTİN EL-KASSAM TUGAYLARI KİMDİR?

İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı koludur. Kassam, adını Filistin'deki İngiliz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele verirken 1935'te hayatını kaybeden Suriye asıllı Filistin lideri Şeyh İzzeddin el-Kassam'dan aldı. El-Kassam 1935 yılında bölgede dolaşırken 500 İngiliz askeri tarafından kuşatıldı ve öldürüldü. Ölümünden sonra başlattığı isyanın başarısız olmasına karşın İzzeddin el-Kassam bir efsane haline geldi.

KASSAM TUGAYLARI KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR?

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 30 bin civarında silahlı üyesi olan 6 tugaydan oluşuyor. Bu tugaylar da kendi içinde farklı birimlere bölünüyor.

STRATEJİLERİ VE YAPISI



Tugaylar, 1 Ocak 1992'de kendilerine bağlı bir hücre tarafından yayınladığı ilk açıklamayla, Hamas'ın silahlı kanadı olduğunu duyurdu. Tugaylar, 80 öncesi Filistinli Marksist grupların aksine strateji olarak sadece Filistin toprakları içerisinde eylem yapmayı benimsiyor.



FİLİSTİN DIŞINDAN MİLİS DESTEK KABUL ETMİYOR



Filistin dışından hiçbir milis desteğini kabul etmeyen grup, mensuplarını dini, kültürel ve ahlaki yoğun bir eğitim sürecinden geçiriyor.



GİLAD ŞALİT'İ ESİR ALMIŞLARDI



Tugaylar, askerleri esir almak gibi bir çok operasyon da yapmıştı. Bunların en önemlisi 2005'de İsrailli er Gilad Şalit'i esir alması ve böylelikle İsrail'le antlaşma yaparak bin 27 Filistinli'yi serbest bıraktırması olmuştu.



Kassam, Gazze'ye karşı (2008 ve 2012) yıllarında açılan savaşta İsrail'e karşı koyma imkanı sağlamakla kalmamış aynı zamanda büyük teknolojik imkanlara sahip İsrail Ordusu'na büyük zararlar vermişti.