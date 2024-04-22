İstanbul'un iki ilçesinde saatler sürecek su kesintisi

Kaynak: AA
İstanbul'un iki ilçesinde saatler sürecek su kesintisi
İSKİ, İstanbul'un Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerine bağlı bazı mahallelerde 12 saat sürecek su kesintisi olacağını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane ve Eyüpsultan’daki bazı mahallelerde 24 Nisan Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

su-kesintisi.jpgİSKİ tarafından yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar, Eyüpsultan’da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane’de Hamidiye Mahallesi’ne su verilemeyeceği belirtildi.

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