İstanbul'un iki ilçesinde saatler sürecek su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane ve Eyüpsultan’daki bazı mahallelerde 24 Nisan Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar, Eyüpsultan’da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane’de Hamidiye Mahallesi’ne su verilemeyeceği belirtildi.