İstanbul’un kanayan yarası taksi sorununa müdahale. Bin 803 tane özel nitelikli taksi geliyor

Gökce, minibüs hatlarından dönüştürülen 1803 yeni taksinin hem vatandaşların hem de esnafın memnuniyetini artırdığını belirtti. “Yeni taksilerimiz güvenli, nitelikli ve çağa uygun” diyen Gökce, İstanbul’un taksi sayısı bakımından 10 önemli şehirle kıyasını da paylaştı.

Gökce “Yeni taksilerimiz ile yetersiz taksi sayısına bir can suyu verirken kalite ve hizmet düzeyini yükselten yeni bir modeli de halkımıza sunmuş olduk. Güvenli, nitelikli, çağa uygun taksilerimizden hem vatandaşlarımız mutlu hem de esnafımız memnun” dedi.

Taksi başına düşen kişi sayısı açısından en kötü durumda olan şehrin İstanbul olduğunu belirten Gökce, şu satırlara yer verdi:

TAKSİ BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI AÇISINDAN EN KÖTÜ DURUMDA OLAN ŞEHİR İSTANBUL

“Bugün İstanbul'da 18.773 taksi vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hizmet veriyor. New York, Londra, Paris, Moskova, Berlin'in içinde olduğu 10 önemli şehre baktık. Taksi başına düşen kişi sayısı açısından en kötü durumda olan şehir İstanbul. Ele aldığımız şehirlerde Uber benzeri şoförlü özel araç uygulamaları da bulunuyor. Örneğin Londra'da 14 bin 600 taksi varken, 80 bin 500 de şoförlü özel araç da hizmet ediyor. Yalnız taksi sayısını ele alsak bile İstanbul'daki tablo ile diğer şehirler arasında büyük fark var.

EN FAZLA ŞİKAYET, "YOL VE YOLCU SEÇME"

Taksi sayısının yetersizliği hem taksi esnafı hem vatandaşlarımız hem de misafirlerimiz açısından büyük sorunlar yaratıyor. 2022 yılında tam 80 bin 288 şikâyet aldık. Bu şikayetlerin yarısından fazlası 'yol ve yolcu seçme' sorunundan kaynaklanıyor. Başvurulara baktığımız zaman sorunun sadece taksi sayısı olmadığını, hizmet kalitesi ve niteliğinde de vatandaşlarımızın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Taksi sayısını arttırırken, hizmet kalitesini de yukarı çıkartmamız gerekiyor.

ÜLKEMİZİN İTİBARINI DA DÜNYADA ZEDELİYOR

'Taksi sayısı yeterli, sorun yok' diyenlere halkımız kulak vermiyor. Çünkü İstanbul'da yaşanan taksi sorunu. Vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor, turizm sektörü için sorun oluşturuyor, şehrimizin rekabetçi gücünü azaltıyor, ülkemizin itibarını da dünyada zedeliyor.

1803 YENİ TAKSİ İLE SİSTEME TAZE BİR KAN GETİRDİK

Sisteme kattığımız "Engelsiz ve Aile Taksisi Konseptli” özel araçlarımız yollara çıktı. İşlevsiz kalmış, trafiğe yük oluşturan ve esnafına para da kazandırmayan minibüs hatlarından dönüşen özel nitelikli 1803 yeni taksi ile sisteme taze bir kan getirdik. 8 kişilik, cep telefonu uygulamalarından da çağrılabilen, kredi kartı ve İstanbulkart ile farklı ödeme sistemlerine entegre, şoför ve yolcu güvenliği üst seviyede ve şoförleri özel eğitim sonucu belge alabilen taksilerimizin tamamı yaz sonunda yollarda olacak.

HEM VATANDAŞLARIMIZ MUTLU HEM DE ESNAFIMIZ MEMNUN

Yeni taksilerimiz ile yetersiz taksi sayısına bir can suyu verirken kalite ve hizmet düzeyini yükselten yeni bir modeli de halkımıza sunmuş olduk. Güvenli, nitelikli, çağa uygun taksilerimizden hem vatandaşlarımız mutlu hem de esnafımız memnun. Şimdi soruna kalıcı bir çözüm getirmek, taksi sorununu tamamen bitirmek arzusundayız. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde İstanbul için herkes atacağımız adımlara yapıcı katkılar verir ve bu sorun biter.”