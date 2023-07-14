Zeytinburnu’nda yaşayan kaçak Afgan video paylaşarak polis ekiplerine meydan okudu

Kaçak Afganların skandalları devam ediyor. İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan kaçak bir Afgan, video paylaşarak polis ekiplerine meydan okudu. "Size kim olduğumu söyleyeyim, Benim adım Necib, Zeytinburnu'da yaşıyorum. Yiyorsa beni gelip alın."

Zeytinburnu’nda yaşayan kaçak Afgan video paylaşarak polis ekiplerine meydan okudu

Son zamanlarda ki kaçak Afgan skandalları devam ediyor.

Taciz, tecavüz. teşhir gibi suçları işleyen kaçak Afganlar, vatandaşı çileden çıkarttı. Polis ekipleride harekete geçip kaçak göçmenleri yakalayıp ülkelerine uçakla sınır dışı etmeye başladı. Yaşanan olaylardan sonra bir Afgan, jandarma üniforması giyerek video çekip şu sözleri sarf etti; "Size kim olduğumu söyleyeyim, Benim adım Necib, Zeytinburnu'nda yaşıyorum. Yiyorsa beni gelip alın."

VİDEOYA UTANMADAN ÜNİFORMAYI GÖSTEREREK BAŞLADI

Kaçak Afgan videoya başlarken sırtındaki jandarma yazısını eliyle gösterip dalga geçerek başladı. Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

cesaretli-afgan.jpg

Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Sertleşme ve performans ilaçlarının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyardı Sağlık
Sertleşme ve performans ilaçlarının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyardı
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi yakalandı Güncel
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi yakalandı
Menzil'in ölen şeyhinin çocuklarına tövbe yetkisi verildi. Önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi Güncel
Menzil'in ölen şeyhinin çocuklarına tövbe yetkisi verildi. Önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi
iOS 17 kullanıcılarına yeni emojiler geliyor Teknoloji - Otomotiv
iOS 17 kullanıcılarına yeni emojiler geliyor
Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolar
Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi. Tatil zehir oldu Magazin
Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi. Tatil zehir oldu