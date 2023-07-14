Zeytinburnu’nda yaşayan kaçak Afgan video paylaşarak polis ekiplerine meydan okudu

Son zamanlarda ki kaçak Afgan skandalları devam ediyor.

Taciz, tecavüz. teşhir gibi suçları işleyen kaçak Afganlar, vatandaşı çileden çıkarttı. Polis ekipleride harekete geçip kaçak göçmenleri yakalayıp ülkelerine uçakla sınır dışı etmeye başladı. Yaşanan olaylardan sonra bir Afgan, jandarma üniforması giyerek video çekip şu sözleri sarf etti; "Size kim olduğumu söyleyeyim, Benim adım Necib, Zeytinburnu'nda yaşıyorum. Yiyorsa beni gelip alın."

VİDEOYA UTANMADAN ÜNİFORMAYI GÖSTEREREK BAŞLADI

Kaçak Afgan videoya başlarken sırtındaki jandarma yazısını eliyle gösterip dalga geçerek başladı. Video sosyal medyada büyük tepki topladı.