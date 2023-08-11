İşte 14 Ağustos'ta taksi ücretlerine gelecek zamlı fiyatlar

Toplantıda alınan kararla birlikte taksi açılış ve indi bindi ücretleri de değişti. Bu gelişme sonrası İstanbul'da ikamet etmekte olan milyonlarca vatandaş yeni ve güncel taksi ücretleri tarifesi için arama motorlarına yönelmiş durumda.

2023 İstanbul'da taksi açılış ücreti ne kadar oldu, taksi indi bindi ücreti kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı.

TAKSİ AÇILIŞ VE İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Buna göre, taksi açılış ücretine yüzde 51,52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.

Sarı taksilerde açılış 19,17 TL, kilometre başına 13,75 TL oldu. İndi-bindi ücreti ise 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı.

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 TL'den 152,73 TL'ye yükseldi.

Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu.

VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.