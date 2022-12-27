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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

İngiliz yayın kuruluşu BBC 2022 yılında daha önce benzeri görülmemiş olayları tek tek sıraladı. İşte 2022 yılında yaşanan ve benzeri daha önce görülmemiş 9 olay.

Galeri Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:25
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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

ASTEROİDİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİAmerikan Uzay Ajansı (NASA) daha önce defalarca filmlere konu olmuş bir olayı gerçeğe çevirdi. NASA 28 Eylül'de planlı bir şekilde çarptığı bir astroidin rotasını başarılı bir şekilde değiştirdi.Çarpışma, göktaşlarının Dünya'yı tehdit etmesi durumunda yörüngelerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini anlamak için bir test niteliğindeydi. Ve bunun mümkün olduğu bulundu.

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

BİLİM İNSANLARI KANDA MİKROPLASTİK TESPİT ETTİEnvironment International dergisinde geçtiğimiz mart ayında yayımlanan bir araştırma korkutan bir sonuç ortaya çıkardı. Araştırmaya göre çalışmaya katılan insanların yüzde 80'inin kan örneklerinde mikroplastikler bulundu Mikroplastikler, 5 mm'den daha kısa olan küçük plastik parçaları ve daha büyük plastik parçalarının toprakta veya denizde parçalanıp çevreyi kirletmesiyle oluşuyorlar.Mikroplastiklerin vücuttaki etkileri bilinmiyor ancak araştırmacılar yeni sonuçların endişe verici olduğunu ve mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar verebileceğini söylüyorlar.

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

TARİHE GEÇEN DÜNYA KUPASI: KATAR 2022Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Erkekler Dünya Kupası tarihe geçen bir turnuva oldu. Turnuva, Katar gibi Arap veya Müslüman bir ülkenin ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupasıydı. Aynı zamanda, bir kadın hakemin yönettiği bir karşılaşmanın olduğu ilk Dünya Kupası'ydı.Turnuvada Fransa'dan Stephanie Frappart, Almanya ile Kosta Rika arasındaki maçı yönetti. Diğer bir ilk de, Fas'ın Afrika (ve Arap) ülkeleri arasında bugüne kadarki en başarılı mücadeleyi vererek yarı finale yükselmesiydi. Katar 2022, Lionel Messi'nin beş turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası'nı kaldırdığı etkinlik oldu.

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

DÜNYA NÜFUSU ARTIYORDünyanın nüfusu 15 Kasım 2022 tarihinde 8 milyarı geçti. Bunun bir ilk olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler (BM), 'İnsan yaşam süresindeki bu benzeri artış kamu sağlığı, beslenme, kişisel hijyen ve tıp alanlarındaki ilerlemeler sayesinde gerçekleşti. Bazı ülkelerdeki yüksek ve kalıcı doğurganlık oranları da bunda etkiliydi.' dedi.Ancak BM nüfusun 7 milyardan 8 milyara çıkmasının 12 yıl aldığını ve bir milyar daha yükselmesi için 15 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti. Ajansa göre, sürenin uzaması kolektif doğum oranlarının azalmasıyla bağlantılı.

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK SITMA AŞISIİngiliz Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları Eylül ayında can alıcı bir açıklama yaptı. 'Dünyayı değiştirme potansiyeli' olan bir aşı geliştirdiklerini duyuran bilim insanları ölümcül sıtma hastalığına karşı yüzde 80 etkili bir aşı bulunduğunu açıkladı. Sıtma her yıl ortalama 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Bilim insanları aşının ucuz olduğunu da vurguladı. Sıtma, dünyadaki çocuk ölümlerinin en yaygın nedenlerinden biri. Sıtmaya neden olan parazit karmaşık bir yapıda olduğundan, buna karşı aşı geliştirmek son derece zor.

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

OLİMPİYAT TARİHİNE GEÇEN PATİNAJCIAmerikalı artistik patinajcı Timothy LeDuc, Kış Olimpiyatlarında yarışan ilk cinsiyet ikiliği olmayan kişi olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında Pekin'de düzenlenen turnuvada çiftlerde Ashley Cain ile birlikte yedinci oldu. Bir madalya kazanamadı ama dünya çapında önemli bir etki yaptı.

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

JAMES WEBB TELESKOBUTemmuz ayından itibaren çalışmaya başlayan ve evrenin büyüleyici fotoğraflarını çeken James Webb Teleskobu 2022 yılında birçok habere damgasını vurdu. Bunlardan biri 13 milyar yaşındaki JADES-GS-z13-0 galaksisinin fotoğrafıydı. Büyük Patlama'dan sonraki 'çok erken' dönemlere ait bu fotoğraf evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin görseli olarak kayıtlara geçti.Fotoğrafta soluk bir leke gibi görünen noktanın altın standart ölçümlere göre 'en uzak gökada' olduğu doğrulandı.

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

İNGİLTERE'DE TARİHE GEÇEN İKİ BAŞBAKANİngiltere, 2022'de başbakanlarıyla ilgili bir dizi rekor kırdı: Liz Truss, 45 günlük iktidar süresiyle en kısa görev yapan başbakan oldu. Yerine seçilen Rishi Sunak, 25 Ekim'de göreve geldi ve İngiltere'nin ilk beyaz olmayan Başbakanı oldu.

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2022'de ilk kez gerçekleşen 9 olay

DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKTERİSİ KEŞFEDİLDİBilim insanları tarafından tarihe geçen bir keşif haziran ayında yaşandı. Dünyanın en büyük bakterisi keşfedildi. Thiomargarita magnifica adı verilen bakteri mikroskoba ihtiyaç duyulmadan görülebiliyor. Yeni keşfedilen organizma insan kirpiğiyle aynı boyda ve aynı biçimde.1 cm uzunluğunda ve bilinen bir diğer devasa bakterinin 50 katı büyüklüğündeki bakteri, çıplak gözle görülebilen ilk bakteri olma özelliğinde.

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