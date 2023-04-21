AKP'li akademisyen Furkan Bölükbaşı'ndan skandal paylaşım. Kılıçdaroğlu ve Alevileri hedef aldı

Editör: Özlem KIRAL



Twitter'da daha önce "karaelf_" ve "ruyaatlasi" kullanıcı adlarıyla yaptığı halkı galeyana getirici paylaşımlarına kendi ismiyle devam, sosyal medyada sık sık gündem olan AKP trollü "Pelikancı" akademisyen Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını montajlayarak "Doğal gaz alevi" dedi.

AKILLARA SİVAS KATLİAMI GELDİ

Kullanıcılar Bölükbaşı’nın paylaşımına, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmeleri ile sonuçlanan “Sivas Katliamı” olayını hatırlattı.



Bölükbaşı'nın paylaşımı için “Sivas'ta yakılmış onca insan hafızalardayken, doğal gaz alevi altında Kılıçdaroğlu paylaşımı nasıl yapılır?” yorumları yapıldı.



“YAVUZ SULTAN SELİM’İ ANLADIĞIMIZ SAATLERDEYİZ”

Tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Bölükbaşı, daha sonra Anadolu’da Alevileri katlettiği iddia edilen 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in resmini paylaşarak, "Yavuz Sultan Selimʼi anladığımız saatlerdeyiz. Biz sana haksızlık yapmışız. Sen tepeden tırnağa haklıymışsın. Çok büyük adam, Allah kabrini nur eylesin." ifadelerini kullandı.





ATATÜRK'E HAKARET ETTİ ALDIĞI CEZA İÇİN “ŞEREF MADALYASI” DEDİ

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre Furkan Bölükbaşı, Ekşi Sözlük'te "Lord Eddark Stark" kullanıcı adıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle aldığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasını “şeref madalyası” olarak nitelemişti.





"HANGİSİ ATANIZDIR? A- ATATÜRK, B MAYMUN"

Bölükbaşı, "Atatürk’ü sevmiyorum dediğim için ceza aldım” demişti. Bölükbaşı’nın iddianamesinde “Atatürk’ü sevmiyorum” dediği için değil, hakaret ettiği için yargılandığı ortaya çıkmıştı.



İddianamede Bölükbaşı’nın “Bana ait değil” diye iddia ettiği paylaşımlar ise şöyle:



- “Hangisi atanızdır A- Atatürk, B- Maymun.”



- “Atatürk'e giydirdim”



- "Cumhuriyet Atatürk'ün mizah anlayışıdır. Halkın yönetimini ilan edip tek adam diktası kurmanın başka açıklaması yok. Kutlu filan olmasın, Cumhuriyeti Atatürke borçlusun diyor ulan istemediğim şeyi iteleyip birde borç takan adamı neden seveyim kezo?"



Furkan Bölükbaşı geçmiş yıllarda A Haber'in canlı yayınına "denk gelmiş" ve hükümete övgüler dizmişti.



FETÖ BAĞLANTISI

Bölükbaşı’nın, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in “Genç Siviller” isimli FETÖ destekli oluşunda yer alarak dönemin kumpas davalarına destek verdiği ortaya çıkmıştı.



Bölükbaşı’nın 2010’da Türkan Saylan’ın hayatını konu alan diziye karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan isim olduğu belirtilmişti.

CEZAEVİNDEKİ MUHALİFLERİN ZEHİRLENMESİNİ İSTEMİŞTİ

Furkan Bölükbaşı’nın Clubhouse’da yönetici olduğu odada, cezaevindeki muhaliflerin zehirlenerek öldürülmesi konuşulmuştu. Odanın üç yöneticisinden biri olan Bölükbaşı, cezaevindeki muhaliflerin “devlete yük olmayacak şekilde fiyatı ucuz bir zehirle” öldürülmesini istemişti.



Mustafa Aydın isimli AKP’li, sohbet odasında muhalifler hakkında “Onları cezaevinde beslemeyelim” diyerek, “Onlara yemek vermeyelim. Yesinler birbirlerini. Bunları itlaf etmemiz gerekir. Nasıl itleri eskide zehirlerdik, öyle yapmak lazım.’’ ifadelerini kullanmıştı. Programa katılan bir AKP’li, “Zehirleme işini kahraman bir aşçı yapar.” derken diğer bir AKP’linin de “Ucuz zehir kullanarak maliyetleri de azaltmak lazım.” şeklinde konuşması dikkat çekmişti.



FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Peki, 2021 yılının başlarında “iç savaş” çağrısı yapan, bu yüzden sosyal medyada tutuklanması için hakkında suç duyuruları yapılan Furkan Bölükbaşı kim? Provokatif paylaşımları sonrası savcılar neden harekete geçmiyor?



Bölükbaşı, Kırıkkale Fen Lisesi’nden 2006 yılında mezun olduktan sona İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Aynı bölümde yüksek lisans yapan Bölükbaşı, 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam ediyor.



TROL BÖLÜKBAŞI’NIN ŞAHİDİ “TROLİÇE” HİLAL KAPLAN

26 Şubat 2021 tarihli Sabah gazetesindeki köşesinde Hilal Kaplan “Furkan Bölükbaşı yalnız değildir!” başlıklı bir yazı yazmış ve AKP trolünü savunmuştu.