İşte 65 yaşını aşanların dikkat etmesi gerekenler

Uzmanlar bu riskleri önlemek için vatandaşlara iki veya üç katlı giyinmeleri, C vitamini açısından zengin gıdalar, mevsimlik taze meyve ve sebze yemeleri, fazla kafein ve alkol tüketmemeleri gerektiğini vurguluyor. Hava soğuduğunda kalp krizi, felç ve benzeri akut kardiyovasküler hastalıklarda artış olduğu biliniyor. Bunun nedeni tam olarak açıklanamasa da kalp ritmindeki değişim, soğuğun tansiyona etkisi, cilt ve cilt altındaki damarların daralmasıyla kalbin daha çok çalışması ve daha az beslenmesi ve fiziksel aktivitenin azalması gibi faktörler rol oynuyor. Uz. Dr. Münevver Sarı, bu gibi sorunları önlemek için vatandaşlara yapmaları gerekenleri anlattı şunları söyledi:

“Kış aylarında kalp krizi ve felç geçiren hastalarda ölüm oranı yüzde 15-20 daha fazla. Havaların soğumasıyla birlikte kalp krizi, felç ve benzeri akut kardiyovasküler hastalıklarda artış olduğu bilinmektedir. Bu artış 65 yaş üzerindeki hastalarda daha fazladır. Ayrıca kalp yetmezliğinin seyri de kötüleşmekte ve hastaneye yatışlar artmaktadır. Yapılan çalışmalarda, kış aylarında kalp krizi ve felç geçiren hastalarda, bu hastalıklara bağlı ölüm oranının yüzde 15-20 daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak şu mekanizmalar etkili olabilir: fizyolojik stres nedeniyle sempatik sinir sisteminin uyarılması, kalp ritmindeki artış, soğuğun tansiyona etkisi, cilt ve cilt altındaki damarların daralmasıyla kalbin daha çok çalışması ve daha az beslenmesi. Bunların yanı sıra beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, fiziksel aktivitenin azalması, güneş ışığından daha az yararlanma nedeniyle hormonal değişiklikler, D vitamini eksikliği, hava kirliliği ve bu dönemdeki enfeksiyonlar da etkili olabilir”

“ISI KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN İKİ VEYA ÜÇ KATLI GİYİNMEK ÖNEMLİ”

Uz. Dr. Münevver Sarı, “Bu riskleri azaltmak için şunlara dikkat etmeliyiz. Öncelikle vücuttaki ısı kaybını önlemek için uygun giyinmek önemli. İki veya üç katlı giyinmek gerekiyor. Ayrıca beslenmeye de dikkat etmeliyiz. Mideyi çok doldurmadan yemeliyiz. Mevsimlik taze meyve ve sebze yemeliyiz, özellikle C vitamini bakımından zengin gıdalar tüketmeliyiz. Fazla kafein ve alkol tüketiminden uzak durmalıyız. Sigara içiyorsak bırakmalıyız. Sıvı alımını da ihmal etmemeliyiz. Bu dönemde artan viral solunum yolu enfeksiyonları hem tansiyonu hem de kalp yetmezliğini kötüleştirebilir. Ayrıca miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabına neden olarak kalp yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle 65 yaş üstü kronik kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kronik akciğer hastalığı olanların grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları şarttır. 2019 yılından beri tüm dünyayı etkileyen kovit-19 salgını da özellikle kalp hastalığı olan yaşlı hastalarda daha ağır ve ölümcül seyrediyor. Bu nedenle kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durmalı, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz. Aşılarımızı da tamamlamalıyız" diye konuştu.

“ORTA ŞİDDETTE YÜRÜYÜŞLER KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI”

Dr. Sarı, “Kalp hastalığında egzersizin faydaları bilinmektedir. Biz de hastalarımıza egzersiz tavsiye ediyoruz. Ancak bu egzersizler çok ağır olmamalıdır. Orta şiddette yürüyüşler kalp sağlığı için faydalıdır. Ancak soğuk havada egzersiz yaparken dikkatli olmalıyız. Çünkü soğuk hava solunum yollarını tahriş edebilir ve astım gibi solunum hastalıklarını tetikleyebilir. Ayrıca soğuk hava kalp damarlarını da daraltabilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Bu nedenle soğuk havada egzersiz yaparken ağız ve burun bölgesini koruyacak bir maske veya atkı takmalıyız. Egzersiz öncesi ve sonrası ısınma hareketleri yapmalıyız. Egzersiz sırasında çok terlememeye ve susamamaya dikkat etmeliyiz. Egzersiz sonrası hemen duş almamalıyız. Egzersiz yaparken kendimizi iyi hissetmediğimizde veya göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtiler olursa hemen durmalıyız ve bir doktora başvurmalıyız” dedi.



