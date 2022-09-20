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İşte aç karnına asla yenmemesi gereken yiyecekler

Aç karnına yiyeceğimiz bazı yiyecekler tehlike yaratıyor. Bu tehlike yaratan yiyeceklerin detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:56
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İşte aç karnına asla yenmemesi gereken yiyecekler

İşte aç karnına asla yenmemesi gereken yiyecekler
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Mynet’in haberine göre; Kahvaltı hayatımızda çok büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. Güne daha sağlıklı ve zinde başlamamıza yarayan kahvaltıda yediklerimiz tüm günümüzü etkileyebildiği bildirildi. Sağlıklı olduğunu düşünerek yediklerimiz mide ve bağırsak problemleri yaşamamıza neden olabileceği vurgulandı.

İŞTE AÇ KARNINA AĞZINIZA BİLE SÜRMEYECEĞİNİZ YİYECEKLER…

MUZ VE MUZLU SÜT

Sabahları meyveli süt içmek, yararlı diye bilinir. Ancak potasyum deposu olarak bilinen muz, aç karna tüketildiğinde kan şekerini hızlıca yükselttiği vurgulandı. Yükselen kan şekeri de vücutta farklı belirtilere neden olur. Bu yüzden muz ve muzlu sütü tok karna tüketmeniz tavsiye ediliyor.

PORTAKAL SUYU

Kahvaltıyla birlikte tüketildiğinde bir sorun teşkil etmese de, aç karna tek başına içilmesi tavsiye edilmiyor. Fazla asitli bir meyve olan portakal suyu, boş mideye gittiğinde reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarını tetiklediği ise vurgulandı.

DOMATES

Listede en çok şaşıracağınız besinlerden biri de domates olduğu bildirildi. Kahvaltı sofralarını süsleyen bu besinin asit oranı da bir hayli yüksek olduğu vurgulandı. Özellikle mide rahatsızlığı olanların ve hassas bünyelerin aç karna çiğ domates tüketmemesi gerektiği vurgulandı. Çiğ domatesi farklı yemeklerde kullanabilir veya yanında ekmek, yumurta gibi eşlikçilerle daha sağlıklı bir şekilde tüketebileceğiniz vurgulandı.

MEYVELİ YOĞURT

Hazır paketlerde satılan meyveli yoğurtlar, aç karna tüketilmemesi gereken besinler arasında olduğu bildirildi. İçerisinde kullanılan tatlandırıcı ve şekerler aniden kan şekerinin yükselmesine neden olabileceği bildirildi. Bu durum hem kısa sürede tekrar acıkmanıza, hem de mide ekşimelerine neden olur.

KAHVE

İçerisinde yoğun miktarda kafein bulunan kahve türlerini aç karna tüketmek yerine güzel bir kahvaltıdan sonra içebileceğiz önerildi. Aynı durum asitli içecekler için de geçerli olduğu vurgulandı. Açken içilen kahve, tüm günün mide ağrıları ve mide krampları ile geçmesine neden olacağı bildirildi.

ARMUT

Tatlıların içerisinde sık sık kullanılan armut, en yüksek lif içeren besinlerden biri olduğu ifade edildi. Normalde tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası olsa da, açken zararlı etkileri ortaya çıkabileceği ifade edildi. Aç karna armut tüketmek, midede bulunan mukozalara zarar verdiği bildirildi.

BAHARAT

Yemeklerin içerisinde baharat kullanmayı çok sevmemizle biliniyor. Ancak baharatı aç karna fazlaca tüketmek mide açısından oldukça zararlı bir durum olduğu vurgulandı. Özellikle reflü, gastrit, ülser gibi mide rahatsızlığı olanların günlük hayatta baharat tüketimlerini kısıtlaması gerektiği bildirildi. Eğer gün boyunca mide yanması gibi bir problem yaşamak istemiyorsanız, baharatlı yiyecekleri öğle ve akşam öğünlerine saklayabileceğiniz ifade edildi.

YOĞURT

Aç karna tüketilen yoğurt ve fermente süt ürünleri, faydalı bakterileri yok edebileceği vurgulandı. Ayrıca mide ekşimesine de neden olur. Bu yüzden siz siz olun, açken yoğurt, soya sütü ve fermente süt ürünlerini tüketmemeniz gerektiği vurgulandı.

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