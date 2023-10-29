İşte Akciğer Kanserinin ilk belirtileri

Akciğer kanseri olan bir insan ne kadar yaşar? Akciğer kanseri, akciğer dokusunda anormal hücrelerin büyümesi ve yayılması sonucu oluşan bir hastalık. Akciğer kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri nasıl oluşuyor? Kanser hangi yolla metastaz yapar? Hangi kanser türü metastaz yapar? Akciğer nereye metastaz yapar? İşte akciğer kanseri ile ilgili tüm bilgiler.

Akciğer kanserinin ilk belirtileri şöyledir:

Öksürük (kronikleşebilir ve kan içerebilir)

Nefes darlığı

İştahsızlık ve kilo kaybı

Yorgunluk Ağrı (göğüs veya arka)

Hışıltı

Ses değişikliği

Görüntülenemeyen akciğer nodülleri (röntgen veya tomografi ile)

Bu belirtiler diğer hastalıkların belirtileri de olabilir, bu nedenle teşhis için bir doktora başvurmanız gerekmektedir.

NASIL OLUŞUYOR?

Akciğer kanseri, akciğer hücrelerindeki genetik anormallikler sonucu oluşur. Bunlar sigara içimi, hava kirliliği, radon gazı, asbest, aile geçmişi ve bazı virüsler gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Akciğer hücrelerinin genetik yapısındaki anormallikler, hücrelerin normal şekilde bölünme ve çoğalmasına ve doğal olarak ölmesine engel olabilir. Bu anormallikler, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve çoğalmasına neden olabilir. Bunun sonucu, sağlıklı hücrelerin yerini kansere dönüşmüş hücreler almasıdır. Bu hücreler vücuttaki diğer dokulara da yayılabilir ve kanserin ilerlemesine neden olabilir.

NASIL METASTAZ YAPAR?

Kanser hücreleri vücutta yayılmak (metastaz yapmak) için birçok yol kullanabilir:

Lenfatik sistem yoluyla: Kanser hücreleri lenfatik sistemle birlikte diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Kemik iliği yoluyla: Kanser hücreleri kemik iliğinden diğer vücut bölgelerine yayılabilir.

Tüp yoluyla: Kanser hücreleri böbrek, trakea, bronşlar gibi tüpler üzerinden diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Lökositler yoluyla: Kanser hücreleri kan akımı ile diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Metastaz oluşumunun hızı ve yayılma şekli kanser tipine, evreye ve bireysel duruma göre değişebilir. Kanserin metastaz yapmasını önlemek veya yavaşlatmak için erken teşhis ve tedavi önemlidir.

AKCİĞER KANSERİ OLAN NE KADAR YAŞAR?

Akciğer kanseri teşhisi konulduğunda insanların yaşam süresi, hastalığın evresi, bireysel durumlar ve tedavi seçeneklerine göre değişebilir. Genel olarak, akciğer kanseri erken evrede teşhis edildiğinde daha uzun bir yaşam süresi beklenir. Ancak, kanserin ileri evrelere geçtiği durumlarda yaşam süresi kısadır. Her bireyin durumu farklıdır ve yaşam süresi tahminleri yapmak için bir doktora başvurmanız önerilir.

AKCİĞER NEREYE METASTAZ YAPAR?

Akciğer kanseri diğer vücut bölgelerine (metastaz yaparak) yayılabilir:

Kemik: Kol, bel, omuz, kaburgalar ve pelvis gibi kemiklere yayılabilir.

Lenf düğümleri: Boyun, asılır, göğüs veya karın bölgesindeki lenf düğümlerine yayılabilir.

Akciğer: Akciğerde diğer bir kanser noktasına (multifokal kanser) yayılabilir.

Beyin: Beyne yayılma (serebral metastaz) en sık görülen akciğer kanseri yayılmasıdır.

Başka bir organda: Akciğer kanseri diğer organlarda (mesane, karaciğer, pankreas gibi) yayılabilir.

Her bireyin durumu farklıdır ve yayılma şekli kanser tipine, evreye ve bireysel duruma göre değişebilir. Kanserin yayılmasını önlemek veya yavaşlatmak için erken teşhis ve tedavi önemlidir.