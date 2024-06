İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız

Alman Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İskoçya'yı 5-1 yendikten sonra bugün de Macaristan'ı 2-0 ile geçti.

Panzerler grup eleme maçlarında da yenilmemişti.

Alman futbolcular bu başarının sırrını bir yemeğe bağlıyor.

Her maç öncesi onu yiyorlar.

O yemek, hafif tereyağ soslu yaprak ıspanaklı maymun balığı.

Bizim Fener balığının yakın akrabası.

Bu balık futbolcular için özel sipariş ediliyor.

Kuzeydoğu Atlantik'te 1000 metreye kadar derinliklerde yaşayan maymun balığı, canavara benziyor! Düzleştirilmiş gövdesi, kocaman kafası ve geniş bir ağzı var. Jilet gibi keskin dişlere sahip ve ağırlığı 50 kiloya kadar çıkabilir.

Ama tabakta sert, kemiksiz beyaz et, sıfır yağ ve bol miktarda protein var. Sporcular için mükemmel bir besin.

Yemeği ilk olarak Mart ayında Fransa'ya karşı oynanan uluslararası hazırlık maçından (2-0) önce yediler ce o günden bu yana her maçtan önce bunu istiyorlar.

Alman Milli Takımının 42 yaşındaki aşçısı şef Anton Schmaus 2017'den bu yana milli takımın beslenmesinden sorumlu.

Futbolculara maymun balığı yapmaktan gurur duyuyor ve "batıl inanç denebilir ama futbolcular bu balığın güç verdiğine ve şans getirdiğine inanıyor" ifadesini kullanıyor.

Şefin Alman yıldızlarının beslenmesi konusunda da katı kuralları var. Haşhaş tohumları, yağlı tohumlar, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) yasaklı gıdalar listesinde yer alan besinler yasak.