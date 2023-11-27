İşte bebeğin cinsiyetini elle gözle belirleme yöntemleri

Bebeğiniz kız mı, erkek mi olacak?Hamilelikte cinsiyet belirtileri neler, bebeğinizin cinsiyetini nasıl anlarsınız? Siz yine de mutlaka doktorunuza gidin diyoruz ve İşte el ve göz yordamıyla bebeğin cinsiyetini belirleme yöntemleri...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
İşte bebeğin cinsiyetini elle gözle belirleme yöntemleri

Doğacak bebeğin kız mı ya da erkek mi doğacağı artık belirli aylarda belli oluyor. Peki ya genellikle aile büyükleri kadınlar arasında konuşulan bebek cinsiyeti belirlemelerine ne demeli?

Öncelikle ilk olarak şunu belirtmeli ki doğacak bebeğin cinsiyeti kesinlikle ama kesinlikle ultrason yöntemi ile doktor kontrolünde belirlenir.

Aşağıda okuyacaklarınız da aile büyüklerininel yordamı tahminleri. Yani idrarınız, karnınızın konumu, kalp atışınız, ayak sıcaklığınız, aşermeniz, alyansınızın hareketi, mide bulantısı sonucu kusmalarınız bebeğinizin cinsiyetinin belirtisi olabiliyor.

CİNSİYETİ EL YORDAMIYLA BELİRLEME

KALP ATIŞI
Ultrasonda bebeğinizin kalp atışını dinlediğinizde doktorunuza mutlaka bebeğinizin kalp atış hızını sorun. Atış hızı 140 üzerinde olan kalp atışı kız, altında olan kalp atışı ise erkek bebektir.

AŞAĞIDA VE YUKARIDA
Bu yöntemi sadece güney yönüne dönerek uygulayabilirsiniz. Eğer bebek yukarıda ise kız, aşağıda ise erkek.

TATLI YA DA EKŞİ
Canınız dondurma istediğinde genel kanı bebeğin kız olacağıdır. Canınız ekşi ya da tuzlu istiyorsa bebek erkektir.

ANNENİN GÜZELLİĞİ
Kız bebeklerin annelerinin güzelliğini aldığına, erkek bebeklerin ise annelerine güzellik kattığına inanılır.

MİDENİZDEKİ KARMAŞA
Mideniz sabah saatlerinde bulanıyorsa kız bebek geliyor demektir. Anne adaylarının mide bulantılarının erkek bebeklere göre daha fazla olduğu biliniyor.

RUHSAL DEĞİŞİMLER
Hamileyken huysuzlaşmışsanız bu durumda kız bebeğe hazır olmalısınız..

SİYAH ÇİZGİ
Bazı gebe kadınlarda beliren siyah göbek çizgisi karnınızdaki bebeğin cinsiyetini belirlemede etkendir. Siyah çizgi, göbek deliğinizden yukarı doğru devam ediyorsa bebeğiniz erkek, aşağıya doğru ise kız bebek geliyor demektir.

KİLO ALMA
Aldığınız kilolar sadece karın bölgesinde birikiyorsa bebek erkek, tüm vücuda dağılıyor ise bebek kızdır.

AYAKLAR ÇOK ÖNEMLİ
Ayaklar soğuk ise erkek, sıcak ise kız…

MEMELERİN DURUMU
Göğüsler farklı boyutlarda ise; sağ meme daha büyükse kız, sol meme daha büyükse erkek bebeğiniz olacak demektir.

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