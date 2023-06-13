İşte birçok yatırımın battı. İş dünyası madeni 5 ve 10 lira istedi

Editör: Ayşe Memiş

Enflasyonun yükselmesi, kur farkının fahiş seviyelere ulaşması vatandaşların belini büktü. Dolar 23 TL’yi aştı, Euro ise 26 TL’ye dayandı. Günden güne değer kaybeden Türk Lirası, milyonları endişelendiriyor.

Durum böyle olunca madeni paralar değersizleşti. 10 TL’nin madeni para olarak basılacağı da iddialar arasına girdi.

İş insanı Ahmet Erdemli de ziyaret ettiği şeker otomatı sektörüne dikkat çekti.

1 TL’lik madeni paralarla çalışan şeker ve oyuncak otomatları bitmek üzere. Madeni paranın değersizleşmesi en çok otomat makineleri işletmecilerini zora soktu.

Erdemli’nin ziyaret ettiği patron şu ifadeleri kullandı:

Artık madeni paralarımızın değeri kalmadı. Ürünlerin maliyetleri giderek artıyor. Artık üretmiyoruz maliyetleri çok yüksek olduğu için, ihracat yapıyoruz. Üretimi durdurduk ihracat yapıyoruz.

Erdemli’nin çalışan işçileri sorması üzerine otomat makina sahibi şöyle isyan etti:

Çalışanlar işten ayrıldı, istihdam edemedik. Daha güçlü madeni paralara ihtiyacımız va. 5 lira 10 lira 20 gibi 20 TL gibi madeni paralara. Artık 1 TL bu ürünü karşılamıyor. Bir çay parası bile 1 TL değil bir çay 20 TL olmuş.

Yatırımlarımız çok oldu, milyonluk yatırımlarımız oldu ama yatırımlarımız artık çöpe gidiyor. Yeni daha güçlü madenin paralara ihtiyacımız var.