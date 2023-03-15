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Deprem stresine karşı nefes egzersizi

Deprem stresiyle başa çıkabilmek için önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Berk Alaca, "Stresli zamanlarda, bizi sersemleten ve gergin hissettiren şekilde nefes alma eğiliminde oluruz. Bu yüzden yavaş ve özenli nefes almak, psikolojik iyi oluşumuza katkıda bulunabilir" dedi ve önerilerde bulundu. İşte o öneriler...

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:15
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İşte Deprem stresine karşı nefes egzersizi

Deprem stresine karşı nefes egzersizi
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Depremin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen bazı kişilerde psikolojik etkiler sürebiliyor. Uzman Klinik Psikolog Berk Alaca, deprem sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik travmalarla mücadele yolları hakkında açıklamalar yaptı. Afetlerin ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşmesinin insanlarda travmatik etkilere sebep olabileceğini belirten Uzm. Klnk. Psk. Berk Alaca, ilk haftalarda (ilk ay) bu yakınmaları yaşamak doğal olsa da, tepkilerin uzun süre aynı şekilde devam etmesi durumunda profesyonel destek almanın düşünülmesi gerektiğini belirtti.

 

"KALP ÇARPINTISI VE UYKUYADA GÜÇLÜK OLABİLİR"

Depremin yer aldığı coğrafya içerisinde oluşturduğu yapısal yıkımın yanı sıra insanların yaşamlarını sarsma ve ciddi psikolojik etkiler yaratma gücüne sahip olduğunun altını çizen Uzm. Klnk. Psk. Alaca, yaşanılan travma sonrası verilen duygusal ve bedensel tepkilerle ilgili şunları söyledi:

“Duygusal tepkiler olarak huzursuzluk, gergin veya kaygılı hissetmek, düşünmeyi durduramama, sürekli deprem anını yaşıyormuş hissi, suçlu hissetme ve çaresizlik gibi tepkiler verilebilirken bedensel stres tepkileri olarak kalp çarpıntısı, uykuya dalmada güçlük, uyuşma hissi, nefes darlığı gibi tepkiler anormal bir duruma verilen normal tepkilerdir.”

"TRAVMANIN PSİKOLOJİK ETKİSİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR"

Travmanın psikolojik etkilerinin kişiden kişiye değiştiğini ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Alaca, “Depremin büyüklüğü, süresi, kişinin hazırlıklı olma durumu, kişilik özellikleri, yaşanan kayıpların anlamı, önceki deneyimler, kişinin psikiyatrik öyküsü gibi değişkenler travmaya verilen tepkileri etkiler. Yaşanılan travmatik olaya verdiğimiz bu tepkiler baş edebilme çabalarımızın bir sonucudur” şeklinde konuştu.

RUHSAL TEPKİLER İLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Uzm. Klnk. Psk. Alaca, deprem sonrası görülebilecek ruhsal tepkilerle başa çıkma yollarını şöyle açıkladı:

“Aile üyelerinizle ve sevdiklerinizle hissettiklerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Haberleri günde bir veya iki defa, sadece doğru bilgi alacak şekilde takip etmeye çalışın.

Deprem anını ve sonrasını gösteren, video ve haberleri sürekli izlemeyin.

Uyku ve yemek düzeninize, eğer var ise düzenli kullandığınız ilaçların kullanımına özen gösterin.

Bir günlük tutmak, duygu ve düşüncelerimizi dışa vurmak açısından önemlidir.

Travma etkisiyle meydana gelen kaygıyı artıracak olan çay, kahve, kola ve sigara tüketimini kısıtlayın. Size iyi gelen günlük rutinlerinizi devam ettirin.”

EGZERSİZLER PSİKOLOJİNİZİ OLUMLU ETKİLER

Çeşitli egzersizler kullanarak bu tepkilerin azaltılabileceğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Alaca, şu tavsiyelerde bulundu:

“Stresli zamanlarda, bizi sersemleten ve gergin hissettiren şekilde nefes alma eğiliminde oluruz. Bu yüzden yavaş ve özenli nefes almak psikolojik iyi oluşumuza ciddi bir katkıda bulunabilir. Art arda burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan yavaş ve uzunca nefesinizi verin.

Vücudunuzdaki bütün kas gruplarını ayaklarınızdan başınıza gerin ve 5’e kadar sayarak gergin tutun, derin bir nefes alın nefesinizi yavaşça bırakırken kas gruplarınızı gevşetin. Kaslarınızı sizi rahatsız edecek veya bir krampa neden olacak kadar aşırı germeyin.

Kaygı seviyenizin arttığını hissettiğiniz anlarda size güvende hissettiren bir şarkıyı mırıldanmak boğazımızın arka kısmındaki kasları harekete geçirerek sinir sistemimizin yatışmasını sağlayabilir.”

DHA

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