Ramazan ayında egzersiz önerisi

İHA’nın haberine göre; Ramazan ayında doğru beslenme tarzı ve doğru egzersizler ile metabolizmanın yavaşlamasını engellemek ve kilo almadan oruç tutabilmek mümkün olduğu bildirildi.

Ramazan ile birlikte sağlıklı beslenmek kadar düzenli egzersiz yapmak da önem taşıyor. Günlük rutininde egzersiz bulunanlar da 'Oruçluyken spor yapılır mı? Ramazan ayında en doğru spor yapma saati kaçtır? İftardan önce spor yapmak sağlıklı mı?' sorularını merak ediyor. Düzce’de uzman Fitness antrenörlüğü yapan Yasemin Baş, kişilerin ramazan ayında da sağlıklı bir şekilde spor yapabileceğini dile getirirken, dengeli beslenme ve uygun egzersizler ile kişi sağlıklı bir dönem geçirebileceğini belirtti.

“ASLINDA ÇOK YANLIŞ BİR ŞEY”

Kişilerin kilo kaybında yeme içmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini ve doğru bilinen “Protein tüketmeliyim, karbonhidratı uzak tutmalıyım” aslında çok yanlış bir şey olduğunu vurgulayan Uzman Fitness antrenörü Yasemin Baş, “Kilo kaybında yeme içmelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde protein veya karbonhidrat tükettiğimizde insanlar genelde “protein tüketmeliyim, karbonhidratı uzak tutmalıyım” diyorlar. Aslında çok yanlış bir şey. Onun miktarı önemlidir. Protein artı karbonhidrat artı yağı ölçülü miktarda aldığımızda kilo kaybımızda kilo alımlarımızda kontrollü bir şekilde ilerler. Bu zaman zarfında spor ve diyetisyen ile bu durumu destekler ise daha fazla verimli olur. Ramazan ayında sahura kalktıklarında et tüketmek istiyorlarsa beyaz et tüketebilir. İftar zamanı da kırmızı et tüketebilir. Beyaz etin sindirimi daha kolay olduğu için midemizde de herhangi bir şişkinlik veya rahatsızlık olmayacaktır. Ramazan ayında egzersiz için kişi gün içerisinde dinlenebilir eğer oruca dayanamıyorsa. Akşam iftardan sonra antrenmanını verimli bir şekilde yapabilir” ifadelerini kullandı.

“EVLERDE DİRENÇ LASTİĞİ KULLANILABİLİR”

Ramazan ayında özellikle kadınların spora ara verdiğini veya dondurduğunu dile getiren Baş, “Özellikle hanımlarımız Ramazan ayı geldiğinde spora ara verme veya dondurma gibi bir durumları oluyor. Ya ramazan ayında rahat edemiyorlar yada yeme içmeden dolayı kendilerini iyi hissetmedikleri için spor salonlarına gidemiyorlar. Evlerinde direnç lastikleri kullanabilirler. Onun ağırlık dereceleri var. Orta hafif ve ağır olarak, belli başlı hareketler ile formumuzu hiç bırakmadan spora devam edebiliriz. Karın egzersizleri yapılabilir, kalça, bacak, ön kol, arka kol ve sırt egzersizlerimiz olabilir. Bunu çeşitliliğe dökebiliriz. Bu şekilde de ilerleyebiliriz. Spor salonlarına gitmediğimiz vakitlerde evde direnç lastiklerimiz ile boş ağırlıklarımız ile kendi vücut ağırlıklarımız ile ilerleyebiliriz” ifadelerini kullandı.