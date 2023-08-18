İşte doların geleceği korkunç rakam. Merkez Bankası anketi gerçeği ortaya çıkardı

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketinde yılsonu için dolar, faiz ve enflasyon beklentileri, gerçeği ortaya çıkardı. Anket tarihinde görülmemiş rekor bir artış gerçekleşti.

İşte doların geleceği korkunç rakam. Merkez Bankası anketi gerçeği ortaya çıkardı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Anket sonuçlarına göre başta dolar olmak üzere enflasyon, cari açık ve politika faizlerinde daha önce görülmemiş bir düzeyde yükseliş söz konusu.

Geçen ay yüzde 3,10 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,54'e çıktı. Cari yılsonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 59,46 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den 42,01'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,04'ten 22,54'e çıktı.

YILSONUNDA 1 DOLAR 30 TL

Katılımcıların yılsonu dolar/TL beklentisi 29,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 31,42'den 34,58'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 41,6 milyar dolar olan yılsonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 43,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 19,19

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 3,7'de sabit kalırken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,3'ten yüzde 4'e geriledi.

FAİZ BEKLENTİSİ DE YÜKSELİŞTE

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,19 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 25,00 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 23,25 düzeyinde oluştu.

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