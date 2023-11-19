İşte dünyanın en eski ülkeleri. Asırlara kafa tutuyorlar

3 - HİNDİSTAN: 2023 yılında Birleşmiş Milletler , günümüz Hindistan'ını dünyanın en kalabalık ülkesi ilan etti. Aynı zamanda dünyanın en eski ülkelerinden biridir. MÖ 2500'den MÖ 1500 civarında yerini Vedik uygarlığa bırakana kadar Hint yarımadasında gelişen İndus Vadisi uygarlığı, dünyanın üç büyük ilk uygarlığı arasında en yaygın olanıydı. (Diğerleri Mezopotamya ve Mısır'dı.) İndus uygarlığı batıda Umman Denizi yakınındaki Sutkagan Dor'a (bugünkü Pakistan'da) ve doğuda Hindistan'ın şu anki başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Alamgirpur'a kadar uzanıyordu. Hindistan'ın uzun geçmişine rağmen, bazı ölçütlere göre ülke yalnızca birkaç on yıllık bir geçmişe sahip. 1858'den 1947'ye kadar neredeyse bir yüzyıl boyunca Hindistan ve Pakistan İngiliz imparatorluğunun parçasıydı. 15 Ağustos 1947, Hindistan'ın yeniden kendi kendini yöneten bir ülke haline geldiği Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.