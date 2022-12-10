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İşte emekliler için en iyi 10 kent: Listede Türkiye’den de bir il var

Almanya'da yayınlanan Focus Dergisi en iyi emeklilik geçirilebilecek 10 kenti belirledi. Dünyanın farklı ülkelerinden 799 kent arasında yapılan seçimde ilk 10 arasına Türkiye'den Adana girdi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 04:23
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İşte emekliler için en iyi 10 kent: Listede Türkiye’den de bir il var

İşte emekliler için en iyi 10 kent: Listede Türkiye’den de bir il var
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FOCUS dergisi çeşitli kriterlere göre 799 kenti değerlendirdi; 10 kent emekliler için en iyi yerler listesine girdi.

TRT Haber’in haberine göre; Almanya'da emeklilerin favori kentleri arasında Adana da yer aldı.

Dergi, listede altıncı sırada yer alan Adana'nın tarihi güzelliklerini satırlarına taşıdı, sağlık sistemi ve iklimin kalitesine dikkati çekti.

FOCUS, Adana'da yaşam maliyetlerinin listedeki en uygun kentler arasında yer aldığına değindi.

İLK SIRADA TREBİNJE VAR

Listede Bosna Hersek'in Trebinje kenti ilk sıradaki yerini korudu.

İkinci sırayı Kolombiya'nın Manizales kenti, üçüncü sırayı ise Hindistan'ın Mangaluru kenti aldı.

Portekiz'in Coimbra ve Fas'ın Meknes kenti de listeye giren kentler arasında.

Listenin oluşturulmasında diğer kentlerin Berlin'le kira fiyatları,yaşam maliyetleri karşılaştırıldı.

Kentlerin yabancılar için sunduğu sağlık hizmetleri, güvenliği, iklimi, ulaşım ağı da listenin oluşturulmasında belirleyici oldu.

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