İşte en sinsi 5 burç

Astrolojiye inanır ya da inanmazsınız!..
Hatta bazılarınız "Kaderimizi yıldızlar değil; doğduğumuz coğrafya, doğduğumuz ev belirler" diyebilir...
Buna hiç itirazımız olmaz.
Ama siz yine de eğer merak ederseniz, burçlara göre "sinsilik" sıralamasına bir göz atın...
1. Sırada Akrepler var... (23 Ekim - 21 Kasım)
2. Sıra İkizler'in... (22 Mayıs - 22 Haziran)
3. Sıra Başak burçları... (23 Ağustos - 22 Eylül)
4. Sıra Yengeç'lerin... (23 Haziran - 22 Temmuz)
5. Ve son sırayı ise Balık'lar alıyor... (20 Şubat - 20 Mart)