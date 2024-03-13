İşte en sinsi 5 burç

Kaynak: Haber Merkezi
İşte en sinsi 5 burç
Astrologlar en sinsi 5 burcu seçti! Bakın bakalım kendinizi bulacak mısınız?

Astrolojiye inanır ya da inanmazsınız!..
Hatta bazılarınız "Kaderimizi yıldızlar değil; doğduğumuz coğrafya, doğduğumuz ev belirler" diyebilir...

Buna hiç itirazımız olmaz.
Ama siz yine de eğer merak ederseniz, burçlara göre "sinsilik" sıralamasına bir göz atın...

1. Sırada Akrepler var... (23 Ekim - 21 Kasım)

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2. Sıra İkizler'in... (22 Mayıs - 22 Haziran)

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3. Sıra Başak burçları... (23 Ağustos - 22 Eylül)

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4. Sıra Yengeç'lerin... (23 Haziran - 22 Temmuz)

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5. Ve son sırayı ise Balık'lar alıyor... (20 Şubat - 20 Mart)

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