İşte en sinsi 5 burç

Astrolojiye inanır ya da inanmazsınız!..

Hatta bazılarınız "Kaderimizi yıldızlar değil; doğduğumuz coğrafya, doğduğumuz ev belirler" diyebilir...

Buna hiç itirazımız olmaz.

Ama siz yine de eğer merak ederseniz, burçlara göre "sinsilik" sıralamasına bir göz atın...

1. Sırada Akrepler var... (23 Ekim - 21 Kasım)

2. Sıra İkizler'in... (22 Mayıs - 22 Haziran)

3. Sıra Başak burçları... (23 Ağustos - 22 Eylül)

4. Sıra Yengeç'lerin... (23 Haziran - 22 Temmuz)

5. Ve son sırayı ise Balık'lar alıyor... (20 Şubat - 20 Mart)