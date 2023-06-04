İşte Erdoğan’ın atadığı yerli ve milli bakan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Daha önce Belçika’da çeşitli siyasi faaliyetlerde bulunan Göktaş, atandığı andan itibaren eleştiri oklarının hedefinde oldu.

Bu eleştirilerden sonuncusu CHP MYK Yardımcısı Çiğdem Bayraktar Ör’den geldi. Ör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Göktaş’ın geçmişte Belçika’da üstlendiği görevleri hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Mahinur Özdemir Göktaş

Eski Belçika milletvekili.Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçilmiş.Belçika’ya hizmet edenlere verilen bir nişanı bile var.

Görünen o ki Türkiye’de hiç yaşamamış. Ailelerimizi, yurttaşlara götürülecek sosyal hizmetleri yönetecekmiş.

Buyurun;yeni yüzyılımıza giriş…”

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR

Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım1982’de Brüksel’de doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamladı. 2009’da Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

2019’a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015’te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

Belçika’da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019’da Kral Leopold Devlet Nişanı’na layık görüldü. 2020’de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

Göktaş, 2019’dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Mahinur Özdemir Göktaş, evli ve iki çocuk annesidir.