İşte Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan ilk lider. Yarını beklemeden mesaj paylaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yarınki doğum gününü erkenden tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı yolladı.

"TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK BAŞARILARI SİZİN ADINIZLA BAĞLANTILIDIR"

Mesajında Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğini ileten Aliyev, "Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır." ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini söyleyen Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

"SİZ AZERBAYCAN HALKININ GERÇEK DOSTUSUNUZ"

Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz. Azerbaycan'a olan gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne sürekli desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesinde, ittifakımızın sarsılmaz kalması uğruna eşsiz hizmetlerinizde ifade bulmuştur. Azerbaycan'ın haklı davası konusunda her zaman gösterdiğiniz kararlı ve net duruşunuz, tereddütsüz desteğiniz halkımız tarafından şükranla anılmaktadır."

İLK RESMİ ZİYARETİ TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRDİ

Ülkesindeki seçimlerin ardından geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını dile getiren Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla "tek millet, iki devlet" ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu temenni etti.