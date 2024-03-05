İşte erken doğumun ilk belirtileri

Bugün, doğumların %10’u erken doğum olarak gerçekleşiyor. Normal süreden önce dünyaya gelen bebekler, bebek ölümlerinin hala en yaygın ve en ciddi sebebidir. Erken doğum, yenidoğan ölümlerinin %75’inden sorumludur. Ancak, günümüzde doğum belirtilerinin erken fark edilmesi sayesinde, acil durumlar hariç, doğumu ertelemenin ve bebeğin akciğer başta olmak üzere tüm organlarının gelişmesini sağlamanın mümkün olduğu müjdesi veriliyor.

ERKEN DOĞUMUN ÖNLENMESİ

Erken doğumun önlenmesi tedavisi, anne adaylarının hamilelik öncesi erken doğum risk değerlendirmelerinin yapılmasıyla başlıyor. Yapılan test ve kontroller sayesinde anne adaylarının erken doğum riski tespit edilebiliyor. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, “Erken doğumu önlemek ve bebeğin sağlıklı gelişimini sağlamak için uygulanacak tedavi için gerekli zamanı çoğu zaman bulamıyoruz. Bunun sebebi, anne adaylarının doktora geç gelmeleri. Bu yüzden, anne adaylarının erken doğumun belirtilerini öğrenmeleri ve bu durum ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora gitmeleri çok önemli.” dedi. Kaymak, erken doğum belirtilerini şöyle anlattı:

SAYDAM SIVI AKMASI

Erken doğumun en tehlikeli ve net belirtilerinden biri, vajinadan dışarı çok miktarda saydam bir sıvı gelmesi. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, bu durumun diğer şikayetlere göre çok daha kısa sürede doktora başvurulmasını gerektirdiğini belirterek, “Çünkü hamilelik kesesi yırtılmış ve bebeğin sıvısı dışarı akıyor olabilir. Geç kalınırsa, anne ve bebeğin hayatını riske atabilecek seviyede enfeksiyon oluşabilir.” diyor.

BASINÇ VE DOLGUNLUK DUYGUSU

Erken doğum eylemi başlamadan önce oluşan rahim kasılmaları, bebeğin baş kısmını doğum yoluna doğru itiyor. Bebeğin baş kısmının, rahmin alt kısmına baskı yapması, vajinal bölgede anlamsız bir basınç ve dolgunluk duygusu yaratıyor. Bu belirti de erken doğumu önlemek için doktora başvurmayı geciktirmemeyi gerektiriyor. KARIN AĞRISI Herhangi bir anlam ifade etmeyen ve herhangi bir sebebe bağlanamayan hafif karın ağrısı, bazen erken doğumun ilk belirtisi olabiliyor. Karın ağrısının özellikle aralıklı, yani ara sıra olması ve hafif bir rahatsızlık vermesi durumunda, bir uzman doktora başvurmak gerekir.

AKINTI ARTIŞI

Hamilelik, vajinal akıntıyı artıran doğal bir süreçtir. Bu değişiklik, hamilelik nedeniyle vücuttaki hormonların artmasından kaynaklanır. Ancak normalden fazla, örneğin günde birden fazla günlük ped değiştirmeyi gerektiren bir akıntı, erken doğumun işareti olabilir.

KANLI VE SÜMÜKSÜ BİR AKINTI OLMASI

Özellikle akşam saatlerinde, tuvaletteyken veya ani kalkış sonrası iç çamaşırlarda pembe, renkli ve sümüksü leke görülebilir. Rahim ağzından gelen bu akıntı, erken doğumun habercisi olabileceği için, yine vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekir.



