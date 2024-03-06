Enginar hamilelerin can dostu

Enginar, düşük yağlı, sindirimi kolay ve antioksidan zengini bir sebzedir. Anne adayı ve bebeğin sağlığı için çok yararlıdır. İşte bu yararlar ve sebepleri…

Hamilelik döneminde beslenme çok önemlidir. Enginar ise sağlıklı bir sebze olmasına rağmen, çok fazla tüketilmeyen bir sebzedir. Hamilelikte enginar nasıl tüketilmeli, enginar yemek gerekir mi, gibi konular anne adaylarının merak ettiği konulardandır. Kolay pişirilen bu sebzenin kalorisi azdır, yağ ve şeker oranı düşüktür ve lif oranı yüksektir.

HAMİLELİKTE BEBEĞİN GELİŞİMİNE OLUMLU KATKILARI

Beslenme hamilelikte sadece anne için değil, bebek için de önemlidir. Bebeğin tek besin kaynağı annedir, bu yüzden annenin besinleri dikkatli seçmesi gerekir. İçindeki besin öğeleriyle hem erken doğumu önleyen enginar, hem de bebekte anemiye karşı koruyucudur. Beyin hücrelerinin gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Annenin sindirim problemlerini gidermede de faydalıdır. Enginar kadının daha konforlu bir hamilelik geçirmesine katkı sağlar. Ancak her şeyde olduğu gibi enginar tüketiminin de aşırıya kaçmaması gerekir.

HAMİLELİKTE ENGİNARIN YARARLARI

MAGNEZYUM KAYNAĞI

Doku gelişimi için magnezyum çok önemlidir. Hamilelikte ise, kadının vücudundaki magnezyum gereksinimi artar. Yeterli magnezyum alınmazsa, bacaklarda kramplar, vücutta sıvı birikimi, ödem gibi sorunlar daha çok görülür. Günlük 50 miligram magnezyum ihtiyacı enginarla karşılanabilir.

ENGİNAR KOLİN KAYNAĞI

Hamilelikte enginar yemek annenin kolin ihtiyacını giderir. Organik bir asit olan kolin, bebeğin beyin hücrelerinin gelişmesinde etkilidir. Hamilelikte bir kadının ihtiyacı olan kolin miktarı günlük 450 mg civarındadır. Bir enginar ise, 41 mg kolin içerir. Yeterli kolin alınması bebeğin hafızasının gelişmesine, zihinsel hastalıkların ve nöral tüp defekti gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Anne açısından da vücuttaki homosistein seviyesini düşürdüğü için, meme kanseri riskini azaltır. Ayrıca homosistein seviyesi kanda yüksek olursa, kalp hastalığı, kanser, bilinç kaybı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

LİF ORANI YÜKSEK

Hamilelik döneminde anne adayının bağırsak hareketleri normalden farklı olabilir. Mide bulantısı ve kabızlık gibi sorunlar sık yaşanabilir. Bu dönemde lifli besinlerin alınması bu sorunların hafifletilmesine yardımcı olur. Bebeğin büyümesi de iç organlara baskı yapar. Hamilelikte enginar yemek bağırsak hareketlerini düzene soktuğu için, bu baskının azalmasına etki eder. Bir enginarın içinde 10 gram lif bulunur. Bu oran kadının sindirim problemlerini önleyecektir.

FOLİK ASİT KAYNAĞI

Hamilelikte enginar yemek folik asit ihtiyacının giderilmesi için önemlidir. Folik asit bebeğin gelişimini, büyümesini, hücre oluşumunu ve gelişimini sağlayan bir etkendir. Bir enginar yaklaşık 107 mikrogram folik asit içerir. Bebeğin sağlıklı gelişimine katkıda bulunduğu gibi, nöral tüp defekti, ayrık omurga sorununu da önler. Ayrıca bebeğin beyin ve baş şeklinin normal olmasını sağlar. Hamilelikte folik asit eksikliği bebeğin düşük kilolu doğmasına ve erken doğmasına neden olabilir.

YAĞ VE KOLESTEROL ORANI AZ

Hamilelik ve doğum sırasında komplikasyonların önlenmesi için, anne adayının kalorisi az besinler alması önemlidir. Günlük 300 miligramdan fazla kolesterol alınmamasına dikkat edilmelidir. Enginar kolesterol ve yağ içeriği az, aynı zamanda besleyici olduğu için hamilelikte uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir besindir. Kadının ve bebeğin sağlığını koruduğu gibi, annenin kalp ve dolaşım hastalıklarından korunmasına da katkı sağlar. Enginar C vitamini ve demir içeren bir besindir. Bir enginarda 8,9 miligram C vitamini vardır. Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı olur.