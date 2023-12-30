İşte evde en pratik ve sağlıklı limonata nasıl yapılacağının tarifi…

Sağlık açısından faydaları olduğu bilinen limonatayla ilgili önemli bilgilere gelmeye devam ediyor.

Evde kolayca hazırlayabilecek sağlıklı ve lezzetli bir limonata tarifi arayanlara dikkat çeken tarif geldi.

Bu limonata, normal limonatadan daha tatlı ve renkli bir içecek olduğu biliniyor.

Üstelik tamamen doğal malzemelerle yapılması dikkat çekti.

Malzemeler

2 adet limonun suyu

1 adet limonun kabuğunun rendesi

1 yemek kaşığı bal

1 dilim karpuz

1 adet orta boy elma

4 su bardağı su

Yapılışı

Bir kaseye limon suyu, limon kabuğu rendesi, bal, karpuz ve elmayı küçük parçalar halinde koyun ve blender ile püre haline getirin.

Karışımı bir süzgeçten veya tülbentten geçirerek süzün.

Suyu ekleyip karıştırın ve servis yapın.