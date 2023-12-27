Soğan suyu faydaları neler? Soğan suyu neye iyi gelir?

Kaynak: Haber Merkezi
Soğan suyu faydaları neler? Soğan suyu neye iyi gelir?
Mikrop öldürücü ve doğal antibiyotik işlevi gören soğan suyunun sağlığa pek çok faydası mevcut. Evde kolaylıkla hazırlana soğan suyu mide sorunlarına iyi geldiği gibi bağırsakların temizlenmesini de sağlıyor. Peki, soğan suyu faydaları neler? Soğan suyu neye iyi gelir?

Soğan suyu tüketimi mide ve bağırsak problemlerine iyi gelirken cilt ve saç sağlığı için de faydalı olduğu biliniyor. Soğan suyu tüketimiyle bağışıklık sistemi gribal enfeksiyon gibi hastalıklara karşı bağışıklık güçlendirici işlevi görüyor. Peki, soğan suyu faydaları neler? Soğan suyu neye iyi gelir?

SOĞAN SUYU FAYDALARI NELER?

Soğan suyu, idrar söktürücü özelliğiyle vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

Soğan suyu ciltteki yaraların iyileşme sürecine yardımcı olur.

Soğan suyu bağırsak sağlığına katkıda bulunur. Soğan suyu bağırsak kurtlarının temizlenmesini sağlar.

Soğan suyu içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Gribal enfeksiyonlara karşı soğan suyu ve soğanın bağışıklık güçlendirici özelliği vardır.

Soğan suyunun kulak ağrısına iyi geldiği söylenmektedir.

Soğan suyu mide asit dengesini düzenler ve mide sorunlarını hafifletir.

Soğan suyu kan şekerini dengeler.

Soğan suyu ciltteki enfeksiyonları önleyerek akne, sivilce ve yara izlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Soğan suyu saç bakımı içinde faydalıdır. Saç dökülmelerini azaltmaya yardımcı olur.

Soğan suyu adet döneminde sancıları hafifletmeye yardımcı olabilir.

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SOĞAN SUYU NASIL YAPILIR?

Evinizde kolaylıkla soğan suyu hazırlayabilirsiniz.

- 1 adet soğan

- 2 bardak su

Soğanı yıkadıktan sonra bir saat boyunca sirkeli suda bekletin. Bu işlemi yaparken kahverengi soğan tercih edin.

Soğanı doğrayıp 2 bardak su ile ortalama 5-10 dakika kaynatın. Kaynayan soğanın suyunu süzün.

Soğuyan soğan suyunu sonrasında tüketebilirsiniz. İsterseniz içine bal veya limon da ekleyebilirsiniz.

Soğan suyunu kullanmadan önce bir uzman hekime danışmalısınız.

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