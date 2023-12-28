Kış mevsiminin sevilen meyvelerinden olan narın kabuğunun da faydalarının olduğunun bildirildi.

İşte nar kabuğunun bilmediğiniz faydaları...

Kanserle savaşabilir

Test tüpü çalışmaları, nar kabuğu ekstresinin meme, ağız, kolon, prostat ve karaciğer kanseri hücreleri gibi bazı kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koymuştur.

Diş sağlığını koruyabilir

Nar kabukları güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ağız gargarasında kullanıldığında plak oluşumunu azalttığı ve diş ve diş eti hastalıklarının tedavisine katkı sağladığı belirlenmiştir.

Antibakteriyel özelliklere sahiptir

Nar özlerinin, enfeksiyonları önleyici ve yara iyileştirici güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu gözlenmiştir.

Romatoid artrit tedavisine yardımcı olabilir

Romatoid artrit, eklemlerde iltihaplanmaya neden olan otoimmün bir hastalıktır. Narın antioksidan özelliğinin, hastalığın şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Kemik kaybını önleyebilir

Bazı araştırmalar, nar kabuklarının kemik kaybını önlemeye ve yeni kemik dokusu oluşumuna yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Bazı cilt problemlerinin tedavisine yardımcı olabilir

Nar kabukları, antioksidanlar ve polifenoller açısından zengindir ve koyu cilt lekeleri ile tanımlanan bir durum olan hiperpigmentasyonu tedavi edebilir. Hiperpigmentasyonlu 30 gönüllü üzerinde yapılan bir çalışma, yaklaşık 1 ay boyunca her gün nar maskeleri ve serum kullanılmasının, yan etki olmadan hiperpigmentasyon bölgelerinin açılmasına yardımcı olduğunu bulmuştur.

Nar kabukları UVB ışınlarına karşı koruyucu olabilir ve hiperpigmentasyon, akne, yaşlanma belirtileri ve yara iyileşmesini geliştirebilir.

Kronik hastalık riskini azaltabilir

Nar kabukları, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıklar için risk faktörlerini düşürebilir. 30 günlük küçük bir çalışma, 1.000 mg nar kabuğu özü ile desteklenen aşırı kilolu ve obez kişilerde kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düştüğünü bulmuştur.

Tip 2 diyabetli 37 kişi üzerinde yapılan başka bir çalışmada, 500 mg nar kabuğu ekstresi alanların kan basıncı, kolesterol ve hemoglobin A1c seviyelerinde plasebo alanlara göre iyileşmeler olduğu görülmüştür.

İşitme kaybını önleyebilir

Oksidatif stres, yaşa bağlı işitme kaybında etkili bir faktördür. Nar kabukları, oksidatif hasara karşı koruyucu olan antioksidanlarda çok yüksektir ve işitme kaybını önlemeye yardımcı olabilirler.

Beyin fonksiyonunu geliştirebilir

Oksidatif stresin Alzheimer hastalığının oluşumunda rol oynadığı ileri sürülmüştür. Nar kabukları antioksidanlarda yüksek olduğundan, bu hastalığı olan kişilerde yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.