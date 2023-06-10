İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Geliş tarihi de belli oldu

Başakşehir'le oynanacak Türkiye Kupası finali sonrası Fenerbahçe'de Jesus görevini bırakıyor. Mircea Lucescu ile anlaşan Sarı - Lacivertliler önümüzdeki hafta transferi açıklayacak.

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Geliş tarihi de belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında teknik direktör konusu yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler ilk olarak sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirdiği Jorge Jesus'la yolları ayıracak.

Uzun süredir teknik adam arayışını sürdüren Fenerbahçe hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Lucescu ile resmi sözleşme imzalayacak.

Ukrayna'dan ayrılması beklenen tecrübeli hocanın yeniden Türkiye'ye döneceği Rumen basınında yazıldı.

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Romen yayın organı DigiSport'un verdiği bilgiye göre, 77 yaşındaki deneyimli Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Al Nassr'ın teknik direktörlük teklifini reddetti.

Aynı kaynak, Lucescu'nun Suudi Arabistan'dan gelen astronomik maaş teklifini geri çevirdiği yazdı. Tecrübeli hocanın, ülkesi Romanya'ya yakınlığı ve daha önce başarılar kazandığı ülke olan Türkiye'ye geri dönme ihtimali yüksek görülüyor.

Haberde Mircea Lucescu'nun Al Nassr'ı reddetme sebebi sıralanırken, asıl neden olarak Fenerbahçe'nin kendisin için bir seçenek olması gösterildi. Haberde, 11 Haziran günü oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından Jorge Jesus'un görevden alınmasının beklendiği ifade edildi.

Lucescu'nun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Mircea Lucescu, 2020'den beri Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapıyor, ancak Rumenlerin açıklamasına göre yakın bir zamanda takımından ayrılıp Jorge Jesus'un yerine Fenerbahçe'nin başına geçecek

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