İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından transfer arayışlarını sürdürürken, alt yapı için de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sarı lacivertliler, Aydın Amatör Lig takımlarından Aydın Yıldızspor'un 14 yaşındaki yeteneği Ege Cerit'i transfer etti.

Forvette görev yapan Ege Cerit, kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı. Ege Cerit, artık Fenerbahçe alt yapısında forma giyecek.

Aydın Yıldızspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından olan Fenerbahçe Spor Kulübü, 2010 doğumlu oyuncumuz Ege Cerit'i renklerine bağladı. Oyuncumuza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi Türk futbolu için oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.