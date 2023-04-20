İşte günün en manidar sözü. Doğru söze ne denir

Editör: Gülsüm Acıyan

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremlerden 11 il etkilenirken, büyük yıkımlar yaşandı.

Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmaları ise henüz sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise yaşanan bu büyük depremlerden ders çıkarılması adına 'günün sözü' seçildi.

Söz konusu fotoğrafta, "Dünyanın en sağlam binaları değil ama dünyanın en sağlam koltukları bizde. 7.7'lik depreme bile dayanıklı... Kimseyi yerinden oynatmadı Hamdolsun." denildi.

İşte o fotoğraf: