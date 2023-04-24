İşte güzel bir cilt için doğal mineraller

Editör: Naim Arıoğlu

Makyaj malzemelerini doğru seçmek çok önemli. Bunun için minerallere ihtiyaç var. Peki, doğal mineraller hangileri. İşte o doğal mineralleri Doç.Dr. Alev Eken açıkladı.

Cildin yağlı/akneli, kuru veya hassas olması önemli değildir, kullanılacak doğru makyaj ürünleriyle her tip cilt pırıl pırıl görünebilir. Cilt tiplerine göre değişik yapıda makyaj ürünleri geliştirilmiştir. Doğru seçilmiş makyaj ürünleri cildinizde var olan sorunları kötüye götürmeden , cildinizin nem oranını korur, aknelerin görünümünü ve hassasiyetinin azaltılmasını sağlar. Yeni geliştirilen doğal mikronize mineral bazlı makyaj ürünleri, hem kozmetik kamuflaj hem de cildi korumakta avantajlı.

Bu ürünler, yüzde 100 saf mikronize mineraller içerirler; hiçbir kimyasal madde, talk ve parfüm içermezler. Yapılarında çinko oksit, titanyum dioksit gibi maddeler ve billur kayalarda rastlanan mika mineralleri bulunur. Mineral bazlı ürünler gözenekleri tıkamaz; toz formunda olup uygulandığı anda cildin doğal yağıyla aktive olup cilt tarafından emilir; komedon ( siyah nokta ) oluşturmaz. Özellikle talk pudrası gözenekleri tıkayan ve cildin nefes almasına ve oksijenlenmesine engel olan bir içeriktir. Ayrıca çinko oksit ve titanyum dioksit güneşe zararlı ışınlarına karşı cilde tam koruma sağlayan içeriklerdir.

Akneli cilde sahip olmak dünyanın sonu değildir ve makyajdan kaçınmanıza hiç gerek yoktur. Doğru ürünler kullanmak kaydıyla kapatıcılar cilde yararlı olabilir. Yüzde makyaj olduğu için akneler ellenmez. Tahriş edilmeyen cildin tedavisi daha kolay ve etkili olur. Güzel görünen cilt kişiye özgüven kazandırır. Ancak makyajdan önce ve sonra cilt çok iyi temizlenmeli ve uygun bir nemlendirici ile beslenmelidir.