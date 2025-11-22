Teknoloji hızlandı, bağlantılar güçlendi, yapay zekâ her yere yayıldı… Fakat insanda tam tersine, yavaş yavaş bir ağırlık hissi birikiyor. Uzmanlar buna “dijital yorgunluk” diyor ama bence bu, yalnızca yorgunluk değil; zihnin hiç fark etmeden sürekli kesintiye uğraması.

BİLDİRİMLERİN KÜÇÜK AMA GERÇEK ETKİSİ

Gün içinde kaç defa telefon ekranına baktığınızı hiç saydınız mı? Bazı araştırmalara göre cep telefonlarımıza günlük ortalama 90 bildirim geliyor. Her bir bildirim küçük bir sinyal ama toplamda ciddi bir etki oluşturuyor. Bu da zihnin odaklanmasını değil, odakta kalmasını zorlaştırıyor.

Düşünmek sorun değil de ya… Şu sürekli yarım kalan düşünceler… Zihnin ritmini bozuyor. Sanki bir işi bitirmek yerine onlarca işe yarım yamalak başlıyormuşsun gibi.

DİJİTAL GÜRÜLTÜ ARTIK SESSİZ BİR GÜRÜLTÜ

Gürültü dediğin şey eskiden yüksek sesti. Bugünün gürültüsü ise sessiz: ekran ışığı, yeni bildirim sesi, bir kaydırma hareketi… Hepsi görünmez ama sürekli bir baskı yaratıyor.

Zihnin gerçekten dinlenebilmesi için boşluğa ihtiyacı var. Ama ekranlar bu boşluğa izin vermiyor; sürekli yeni bir şey sunuyorlar.

Bir gün boyunca hiç uyarı almamak çoğu insan için neredeyse unutulmuş bir deneyim artık. Popüler bir söz var ya, “anda kalmak”… İşte bu sessiz gürültü içinde anda kalmak neredeyse imkânsız hale geliyor.

Bir teknoloji eğitmeni olarak beylik bir laf edeyim: “Zihin, sustuğu zaman derinleşir; devamlı uyarıldığında değil.”

ZİHİN EKONOMİSİ: ASIL REKABET ALANI

Bugün her platform dikkat çekmek için çalışıyor. Bu durumun adı dikkat ekonomisi.

Para yerine dikkat değerli hale geldi.

Kritik nokta şu: Uygulamalar zamanını değil, davranışını yönetmek istiyor. Ne izleyeceğini, ne kadar kalacağını ve hatta ne düşüneceğini etkiliyorlar.

Biz de fark etmeden şöyle bir yanılgıya düşüyoruz: “Ben seçiyorum.”

Aslında çoğu seçenek bizim yerimize çoktan belirlenmiş oluyor.

Gün içinde;

– Bir konuşmanın ortasında farkında bile olmadan telefon ekranını kontrol ediyorsun.

– Akşam yemek yerken telefon başka odada olsa bile “az önce titredi mi?” diye düşünüyorsun.

– Bir sayfa okumaya çalışırken dikkatinin kaydığını anlamadan başka bir yere geçiyorsun.

– Birini dinlerken zihnin sürekli “Acaba bir şey kaçırıyor muyum?” kaygısını taşıyor.

Bu küçük davranışların ortak bir sorunu var: Beynin sürekli tetikte olması. Bu hâl tehlike anında yararlıdır; ama gündelik hayat için oldukça yorucu.

DİJİTAL YORGUNLUK NEDEN BU KADAR SİNSİ?

Dijital yorgunluk “çok telefon kullanıyorum” demek değildir. Asıl mesele, dış uyaranların beynin doğal akışını bozmasıdır. Yani zihnin parçalı çalışmaya başlaması.

Bunu şöyle özetleyebiliriz: “Sorun teknoloji değil; zihnin sürekli kesilmesi.”

ZİHNİ GERİ KAZANMAK MÜMKÜN MÜ?

Tamamen kaçmak gerçekçi değil; tamamen teslim olmak da doğru değil.

İhtiyaç duyduğumuz şey, ritmi geri almak.

1. Zihinsel Temizlik

Her gün kısa bir uyaransız zaman. Telefon yok, ekran yok. Zihnin kendini sıfırlaması için boşluk.

2. Odak Adaları

45–60 dakikalık kesintisiz çalışma blokları. Bugün bir saat kesintisiz odak, neredeyse süper güç gibi.

3. Dijital Farkındalık

Hangi uygulamanın seni yönlendirdiğini bilmek. Ne tükettiğini fark etmek.

BU ÇAĞDA ASIL BECERİMİZ NE OLMALI?

Teknoloji hızlanacak, yapay zekâ büyüyecek, otomasyon her yeri saracak. Ama insan zihni bu hızın bir parçası olmak zorunda değil.

Gelecek, hızlı düşünenlerin değil; doğru düşünebilenlerin çağı olacak.

Ve belki de en net ifade şu olurdu: “Teknolojiyi yönetmek kolay; zor olan dikkati yönetmek.”

Zihnini yönetebilen, hayatını da yönetir.

Teknolojinin hayatımıza dokunduğu başka bir konuyla önümüzdeki hafta görüşmek üzere.