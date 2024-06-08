İşte huzurlarınızda 19 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ. Görüntüler tam 22 yıl öncesinde

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İşte huzurlarınızda 19 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ. Görüntüler tam 22 yıl öncesinde

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un meşhur olduğu ilk günlerden görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin en beğenilen erkek oyuncularından biri haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medyada dolaşan görüntüleri herkesi şoke etti.

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2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmesiyle şöhretin kapılarını aralayan 40 yaşındaki Tatlıtuğ’un yıllar içindeki değişimini gösteren görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Yıllar içinde yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu, o dönemin ünlü isimlerinden biri olan Yaşar Alptekin’e verdiği bir röportajda ise “Çapkınlık asla yapmam. Adana’da dürüstlüğümle tanınırım” diyerek kendini tanıtıyor.

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Şimdilerde herkesi ekrana kilitleyen Kıvanç, o zamanlar tecrübesizliği kadar zayıf vücuduyla da dikkat çekiyor.

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