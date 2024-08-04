Kıvanç Tatlıtuğ yeni teknesiyle görücüye çıktı. Fiyatını duyanın dudağı uçukladı

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Kıvanç Tatlıtuğ yeni teknesiyle görücüye çıktı. Fiyatını duyanın dudağı uçukladı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni aldığı 25 milyon lira değerindeki teknesiyle denizin tadını çıkardı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi, yeni teknelerinde dostlarını ağırladı. Tatlıtuğ, teknenin kaptan koltuğuna ise kendisi geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, oyuncu arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ile Gümüşlük'te kameralara yakalandı.

Tatlıtuğ'un yeni aldığı 25 milyon lira değerindeki 12 metrelik teknesiyle balık yemeğe giden kalabalık grup, çıkışta teknelerine bindi.

Oyuncu Tatlıtuğ'un yeni teknesini ise kendisinin kullandığı görüldü.

Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe ve Özpirinççi çiftinin kızları Mercan da teknedenin tadını çıkaranların arasındaydı.

İki ailenin balık keyfi neşeli anlara sahne oldu. Yeni teknede 2 kamara ve 4 yatak bulunuyor.

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