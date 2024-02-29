İşte ibn-i sina’nın müthiş tarifi

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İşte ibn-i sina’nın müthiş tarifi
Modern tıbbın babası İbn-i Sina’nın öksürük şurubunun bir kaşığı öksürüğü anında kesiyor. İşte o tarif…

İbn-i Sina, modern tıp alanının kurucusu olarak kabul edilir ve öksürüğü tek bir kaşıkla durdurabilen bir şurup tarifi verir. İşte o tarif…

“El Kanun Fi' Tıbb’” adlı kitabında, İbn-i Sina'nın bahsettiği bazı tarifler bugün bile gizemini korumaktadır. Bunlardan biri de öksürük şurubu tarifi.

NELERE İYİ GELİR?

Öksürük, boğaz bölgesini mukus veya yabancı tahriş edici maddelerden temizlemek için oluşan doğal bir tepkidir. Grip, soğuk algınlığı gibi artan hastalıklar öksürük nöbetlerine yol açmaktadır. Bu durum yaşam kalitesini azalttığı için, öksürüğü hafifletecek ve boğazı rahatlatacak karışımlar kullanmak yararlı olacaktır.

BAL VE KETEN TOHUMU İLE ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Yapılışı
Keten tohumu hafifçe kızartıldıktan sonra bal ile karıştırılır. Hazırlanan karışım kavanozda saklanır, öksürüğünüz şiddetlendiğinde günde bir çay kaşığı kadar alınır.

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