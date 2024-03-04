Hayat iksiri ot ortaya çıktı. İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi. Türkiye'den tüm dünyaya yayıldı

Limon otu, stresi ve balgamı azaltmanın yanında, kalp sağlığına ve tansiyona da iyi gelen bir bitkidir.

Nane gibi kokan ve oğul otu adıyla da bilinen bu bitki, Avrupa ve Akdeniz ikliminde yetişen bir, iki veya çok yıllık otsu bir bitkidir.

Türkiye'de de kıyılarda bulunur. Limon otunun üç çeşidi vardır. Officinalis adlı çeşidi limon kokar ve tedavi amaçlı kullanılır. Bitkinin Latince ismi Melissa, 'arı yaprağı' demektir. Bitkinin nektarı çok olduğu için arılar tarafından sevilir. Bitkinin isminin kökü de Latince 'bal' anlamına gelen 'Mel'dir.

Limon otunun tarihte de önemli bir yeri vardır. Orta Çağ'ın ünlü hekimi İbn-i Sina, limon otunun balgam ve stres kaynaklı hastalıklara iyi geldiğini yazmıştır. Fransızlar ise limon otuna 'hayat iksiri' demişlerdir. Limon otunun yapraklarından yapılan solüsyon, sakinleştirici, mide dostu, gaz giderici, terletici ve antiseptik etkileriyle bilinir.

Limon otu, Türkiye'nin birçok yerinde halk arasında şifalı bir bitki olarak kullanılır. Sakarya'da depresyon ve migren, Kırklareli'nde astım, kalp, diyabet, bronşit ve kanser, Balıkesir, İzmir, Denizli, Uşak ve Kütahya'da mide, kalp, damar, karaciğer, psikolojik, hafıza, uyku, sinir, zihin, kan, şeker, farenjit, ağrı ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara karşı limon otu kullanılır. Antalya ve İstanbul'da kalp ve damar hastalıkları, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun'da kan şekeri düşürmek için limon otu tercih edilir. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ise kadınların yumurtalık hastalıklarına limon otu infüzyonu içilir.

Limon otunun farklı kullanım şekilleri de vardır. Bazıları limon otunu kurutup toz haline getirip balla karıştırır, bazıları limon otu yapraklarına limon dilimleri ekler, bazıları da limon otu ve Naoloui bitkisini birlikte demler.

Limon otunun bilimsel olarak da faydaları kanıtlanmıştır. Limon otu, zihinsel performansı ve ruh halini iyileştirir, anksiyete, uykusuzluk, Alzheimer, demans, radyasyona bağlı oksidatif stres, adet ağrıları gibi sorunlara karşı etkilidir. Ayrıca antioksidan, ağrı kesici ve iltihap önleyici özellikleriyle de diyabetik nöropati tedavisine yardımcı olur.