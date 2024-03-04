Günde 2 kez tüketirseniz etkilerine inanamayacaksınız. İbn-i Sina reçeteyi bin yıl önce açıkladı

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Günde 2 kez tüketirseniz etkilerine inanamayacaksınız. İbn-i Sina reçeteyi bin yıl önce açıkladı
İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı incir ve zeytinyağı karışımıyla sağlık alanında büyük bir katkı sağladığı bildirildi. Bu karışım, günümüzde de pek çok hastalığın tedavisinde tavsiye edildi. İşte İbn-i Sina'nın mucizevi karışımı…

İbn-i Sina'nın incir ve zeytinyağı karışımı, sağlık için etkili bir formül olarak bin yıldır aydınlatıcı bir rol oynadığı bildirildi. Bu karışım, günümüzde de sağlık uzmanları tarafından övüldüğü biliniyor.

İncir ve zeytinyağı karışımının sağlığa faydaları, İbn-i Sina'nın zamanından beri bilinmektedir.

İncir, lifler, antioksidanlar ve vitaminler bakımından zengin bir besin olarak sindirimi düzenler, bağışıklığı kuvvetlendirir ve enerji verir.

İbn-i Sina, hazırladığı karışımlarla pek çok hastalığa doğal bir tedavi sunmuştur. Karışımlar, kısa sürede etki göstererek sağlık problemleri olanlar için idealdir.

İbn-i Sina incir ve zeytinyağı karışımını da bin yıl önce kaleme alarak, sağlığına kavuşmak isteyenlere bir umut ışığı olmuştu.

İNCİR VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMININ FAYDALARI

İncir ve zeytinyağı karışımı, sağlık sorunlarına iyi gelen bir karışımdır. İbn-i Sina'nın verdiği tarif, günümüzde de sıkça uygulanmaktadır.

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İşte İbn-i Sina'nın formülünün faydaları...

· Astım ve solunum rahatsızlıklarının şiddetini azaltır.

· Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserli hücrelere karşı direnç sağlar. Ayrıca kanserli hücrelerin oluşmasını engelleyici etki yapar.

· İncir, bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı önler. Ayrıca vücuttaki yağ yakımını hızlandırır. Mide sağlığını koruyarak ülser ve reflü gibi rahatsızlıklara karşı korur.

· Antioksidanlar açısından zengin olan bu karışım, vücudu toksinlerden arındırır.

· Karışımın meme kanserine karşı koruyucu etkisi de vardır.

· Kan dengesini sağlar ve kalp sağlığını iyileştirir.

· Cilt sağlığını destekler.

· Kas ve kemik yapısını güçlendirir.

İBN-İ SİNA'NIN VERDİĞİ KARIŞIMIN TARİFİ

İbn-i Sina'nın verdiği tarif, pek çok hastalığa şifa olan bir karışımdır. İnsan sağlığı için değerli olan bu karışım, İbn-i Sina tarafından bin yıl önce yazılmıştı.

Günümüzde de pek çok uzman tarafından tavsiye edilmektedir. İşte İbn-i Sina'nın tarifi;

Malzemeler: 250 gram kuru incir ve 1 litre zeytinyağı.

Yapılışı: İncirler iyice yıkanır. Sonra küçük küçük doğranarak bir kavanoza konur. Üzerine zeytinyağı dökülür. Kavanoz 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletilir. Süre bittikten sonra sabah ve akşam olmak üzere 2 defa tüketilir.

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