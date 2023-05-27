İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı

Editör: Osmancan EROK

İstanbul'da susuz yaz korkusu sürüyor. 33 gün önce 46.63 olan doluluk oranı 10 gün önce 49.31'e yükselmişti. Yağışların durmasıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 48.99'a geriledi.

Bu oranı değerlendiren vatandaşlar "Mayıs ayının son günlerinde İstanbul'un yağış alacağını meteoroloji uzmanları belirtiyor. Yağışların aralıklı da olsa Haziran ayının ortalarına kadar süreceğini öngörüyorlar. Doluluk oranı yüzde 50'yi aşarsa su kesintisi yaşamadan yaz ayını bitirebiliriz" yorumunu yaptı.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 26.55

Büyükçekmece Barajı yüzde 33.63

Darlık Barajı yüzde 65.33

Istrancalar Barajı yüzde 24.16

Kazandere Barajı yüzde 12.09

Elmalı Barajı yüzde 42.42

Ömerli Barajı yüzde 79.14

Pabuçdere Barajı yüzde 10.98

Sazlıdere Barajı yüzde 32.47

Terkos Barajı yüzde 41.30