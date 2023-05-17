İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı

İstanbul barajlarında 23 gün önce 46.63 olan dolluk oranı son yağışlarla birlikte 49.31'e yükseldi. Yağışların sürmesi halinde doluluk orunun yüzde 50'yi aşması tahmin ediliyor.

İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı

Editör: Erhan Songür

İstanbul'da susuz yaz korkusu Mayıs ayında yağan yağmurlarla yerini umuda bıraktı. Barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle 49.31'e yükseldi. İstanbul barajlarında 23 gün önce doluluk oranı 46.63'dü.

Bu oranı değerlendiren vatandaşlar "Kavurucu sıcaklar gelmeden barajlarımızdaki doluluk oranının yükselmeye devam etmesi bize umut oldu.

Dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışlar 2-3 gün daha bu tempoda devam ederse doluluk oranı yüzde 50'nin üstüne çıkar" yorumunu yaptılar.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 25.31
Büyükçekmece Barajı yüzde 33.63
Darlık Barajı yüzde 65.49
Istrancalar Barajı yüzde 30.93
Kazandere Barajı yüzde 17.62
Elmalı Barajı yüzde 44.00
Ömerli Barajı yüzde 79.37
Pabuçdere Barajı yüzde 13.61
Sazlıdere Barajı yüzde 32.89
Terkos Barajı yüzde 40.67

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