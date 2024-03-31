İşte mide ağrılarına iyi gelen mucize ot

Birçok insan, sağlığa faydalı olduğu bilinen doğal ürünleri tercih eder. Bu ürünlerden biri olan ejder otu, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Ejder otu nedir?

Ejder otu, ana vatanı Sibirya olan papatyagiller familyasının bir üyesidir. İnce uzun yapraklara, açık yeşil renge ve keskin fakat hoş bir kokuya sahiptir. Bugün Avrupa’da genellikle kültürü yetiştirilmektedir.

Farklı ülkelerde yaşayanlar, tarhun otunun İngilizce’de ne demek olduğunu ya da ejder otunun Almanca’daki karşılığını merak edebilir. İngilizce’de “tarragon”, Almanca’da ise “estragon” bu ota verilen isimlerdir.

Ejder otunun faydaları nelerdir?

İştah kabartıcı: Özellikle kilo alamamaktan mustaripseniz, ejder otu iştahınızı artırabilir.

Sindirim yardımcısı: Sindirim salgılarını destekleyerek sindirime yardımcı olur ve mide ağrılarına iyi gelir.

Gaz giderici: Mide ve bağırsak gazları için etkilidir. Yemek sonrası şişkinliklerde de kullanılabilir.

İdrar söktürücü: Şişkinlik ve gaz sorunlarına karşı denenebilir.

Regl dönemi rahatlatıcısı: Kadınların regl dönemlerinde ağrı ve sancıları hafifletmek için kullanılır.

Ödem söktürücü: Vücudunuzda biriken tuz ve suyu atmanıza yardımcı olur.

Ağız kokusu giderici: Güzel kokusu sayesinde ağız kokusu problemini çözebilir.

Antiseptik etkisi: Vücuttaki mikroplarla savaşır.

Sinir sistemi desteği: Yoğun ve stresli yaşam koşullarında uykusuzluk ve stres gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olur.