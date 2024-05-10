Regl (adet) ağrısına ne iyi gelir? Kadınlara uzmanlardan müjde geldi

Adet sancısı, tıbbi adıyla dismenore, genç kızlar ve kadınlar arasında yaygın bir jinekolojik sorun olduğu biliniyor.

Yaklaşık olarak kadınların %90'ı adet dönemlerinde sancı yaşadığı bildirildi. Ancak, bazı kadınlar neden az ya da hiç ağrı hissetmezken, diğerleri şiddetli sancılar çeker, bu durum merak konusu olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, kadınların korkulu rüyası olan adet sancılarına iyi gelebilecek yöntemleri açıkladı.

Prof. Dr. Deniz Ulaş, adet sancısına iyi gelen yöntemleri şöyle sıraladı:

"Adet sancısına ne iyi gelir sorusunun birden fazla cevabı vardır. Tedavide en önemli nokta, altta yatan jinekolojik problemin çözülmesidir. Örneğin, miyomu veya polipi olan bir kadında bu yapıların çıkarılması sancıyı hafifletecektir. Pelvik enfeksiyon kaynaklı sancılar, enfeksiyon tedavi edildiğinde geçecektir. Endometriyozis kaynaklı sancılar ise endometriyozis tedavisiyle hafifleyecektir. Bakırlı spiral kullanımı nedeniyle sancı yaşayanlarda, spiralin çıkarılması faydalı olacaktır. Eğer adet sancısının belirgin bir sebebi yoksa, yani primer dismenore söz konusuysa, ağızdan alınan ağrı kesiciler veya doğum kontrol hapları sancıyı hafifletebilir."

Doç. Dr. Nermin Köşüş, adet sancılarına iyi gelen diğer yöntemleri şu şekilde anlattı:

"Isı uygulaması: Sıcak su torbası veya ılık bir banyo kasları gevşeterek ağrıyı azaltabilir.

Egzersiz: Hafif egzersizler kan dolaşımını artırarak kas gevşemesine yardımcı olur. Yürüyüş veya yoga gibi düşük etkili aktiviteler faydalı olabilir.

Beslenme: Adet döneminde kafein ve tuz tüketimini azaltmak sancıları hafifletebilir.

Bitki çayları: Nane, rezene, ıhlamur gibi bitki çayları doğal yollarla sancıları azaltabilir.

Omega-3 yağ asitleri: Balık yağı veya keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri iltihabı azaltarak sancıları hafifletebilir.

Ağrı kesiciler: Diğer yöntemler işe yaramazsa ağrı kesiciler kullanılabilir, ancak bu konuda doktor tavsiyesi önemlidir.

Dinlenme: Yeterli uyku ve dinlenme sancıların şiddetini azaltabilir.

Şiddetli ve sürekli adet sancısı yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek en doğrusu olacaktır. Uzman görüşü, altta yatan başka bir sağlık sorunu olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir."

Prof. Dr. İkbal Kaygusuz, adet dönemini rahat geçirmek için önerilerde bulundu:

"Reçetesiz satılan ilaçlar: Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar, adet ağrısı ve kanaması için önerilen ilaçlardır.

Isı uygulaması: Karnınıza ve belinize ısı uygulamak ağrıyı hafifletebilir. Bir çalışma, 40 °C sıcaklıkta bir ısı yamasının ibuprofen kadar etkili olduğunu göstermiştir.

Masaj: Uçucu yağlarla yapılan yaklaşık 20 dakikalık masaj terapisi adet ağrılarını azaltabilir.

Belirli gıdalardan kaçınma: Adet döneminde şişkinlik ve su tutulmasına neden olan yağlı gıdalar, alkol, gazlı içecekler, kafein ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmak faydalı olur."

Kadınlarda Adet Ağrısı Neden Olur?

Adet ağrısı, rahmin kasılması sonucu oluşur ve adet döngüsünün normal bir parçasıdır. Ancak, bazen ağrının arkasında endometriozis, adenomiyoz, miyomlar, enfeksiyonlar veya rahim içi cihazlar gibi başka nedenler bulunabilir.

Adet krampları, adet öncesi ve sırasında yaşanabilir ve genellikle karın altı ve sırtın alt kısmını etkiler. Dismenore, yumurtalıkların fallop tüpünden aşağıya doğru bir yumurta serbest bıraktığında başlar.

Adet ağrıları, rahim duvarındaki kasların kasılmasıyla oluşur. Rahim kasıldığında, kan ve oksijen akışı azalır ve ağrı hissedilir. Rahim, kasılmalar sırasında prostaglandin adı verilen kimyasallar salgılar ve bu da ağrının şiddetini artırabilir. Bazı kadınlar, prostaglandin birikimi nedeniyle daha şiddetli kasılmalar ve dolayısıyla daha şiddetli ağrılar yaşayabilirler.