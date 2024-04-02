İşte mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelen ot

Doğal ürünler, sağlık faydaları nedeniyle yaygın olarak bilinir ve tercih edilir.

Mide ve bağırsak rahatsızlıkları için doğal bir çözüm olarak mayana otu öne çıkmaktadır.

Peki, mayana otu tam olarak nedir?

Maydanozgiller ailesine ait, genelde iki yıllık ömürlü bir bitki olan mayana otu, dik gövdesiyle 1 ila 2 metre arasında yükselebilir.

İnce, ipliksi yaprakları vardır; merkezi ve üst yapraklar sapı olmadan doğrudan gövdeye oturur.

Küçük ve altın sarısı renkli çiçekleri, şemsiye şeklinde demetler oluşturur. Meyvesi iki eşit parçaya ayrılır ve bazen bir arada bazen de ayrı bulunur.

Aromatik kokulu, iğ şeklindeki kökleri yaklaşık bir parmak kalınlığında ve uzun yan kökleri ile dikkat çeker.

Faydalarına gelince…

İştahı artırır.

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını hafifletir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Gaz sorunlarını giderir.

Emziren annelerde süt miktarını artırır.

Bronşit ve öksürük krizlerinde rahatlama sağlar.

Kullanımı ise oldukça basittir:

Bir tatlı kaşığı mayana otu tohumu alınır ve üzerine bir bardak kaynar su eklenir.

Tohumlar, 10 dakika boyunca demlenir.

Belirtilen sağlık sorunları için, günde üç kez birer bardak tüketilir.

Not: Aşırı dozda tüketimden kaçınılmalıdır.