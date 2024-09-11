İşte 'Müttefikimiz' denen ABD! Rauf Denktaş’ın eski sağ kolu uyardı: Türkiye ve KKTC ayağa kalkmalı

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), uluslararası güvenlik endişelerini gidermek amacıyla "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin hem ABD hem de GKRY için "hayati önem" taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, ABD ve GKRY Savunma Bakanlıklarının imzaladığı bu yeni yol haritasının, bölgedeki güvenlik sorunlarına karşı müttefikler arasında daha yakın savunma ve güvenlik işbirliği gerekliliğine dikkat çekildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, ABD ve GKRY'nin, "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması ile mevcut ve gelecekteki uluslararası güvenlik kaygılarına karşı işbirliği yapma taahhütlerini yeniden teyit ettikleri ifade edildi.

Rum Bakan Vassilis Palmas, ABD ile imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasının ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini belirterek, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki stratejik ortaklığın hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu ifade etti. Palmas, "Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) programı ve Kıbrıslı askerlere ABD'de eğitim alma olanağı sağlanması, Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Verme Anlaşması (ACSA) ve Güney Kıbrıs'ın New Jersey eyaleti ile Eyalet Ortaklığı Programı'na (SPP) dâhil edilmesi bunun kanıtıdır" dedi.

Bakan Palmas, IMET programı sayesinde Rum ordusunun teknik bilgi, bilimsel bilgi birikimi ve askeri konularda sürekli destek alacağını vurguladı. Ayrıca, ABD'nin 2022'de Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ve bu kararını 2023'te tekrar etmesinin son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Palmas, bu gelişmelerin Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik rolünü daha da pekiştirdiğini ve bölgedeki etkisini artırdığını söyledi.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ise, İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası'nın imzalanmasının, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili savunma ilişkilerinde önemli bir mihenk taşı olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın Avrupa ve Doğu Akdeniz'de ABD’nin bir ortağı olduğunu ve Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu arasında köprü görevi gördüğünü kaydetti.

Wallander, şöyle dedi:

“Kıbrıs, 2006 yılında Lübnan'dan tahliye operasyonları sırasında güvenli liman sağlayarak ve geçen yıl Sudan ve İsrail'den gelen Amerikalıları kabul ederek bölgenin güvenliğine ve istikrarına olan bağlılığını kanıtlamıştır. Ayrıca, 10 milyon tondan fazla insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlayan Güney Kıbrıs Deniz Koridoru'nun hayata geçirilmesindeki liderlik rolü oynamıştır. Tatbikatlardan tıbbi eğitime ve astsubay gelişimine kadar ilişkimiz derinleşiyor ve genişliyor"

RAUF DENKTAŞ’IN SAĞ KOLUNDAN UYARI

ABD ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında imzalanan anlaşma ile ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sağ kolu ve danışmanı olan Sabahattin İsmail, söz konusu anlaşmanın Garanti Anlaşmasını çiğneme anlamı taşıdığını belirterek, Türkiye ve KKTC’nin anlaşmaya karşı ayağa kalkması gerektiğinin altını çizdi.

İsmail, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma, Garanti Anlaşması'nı çiğneme anlamına geliyor. Türkiye ve KKTC'nin bu anlaşmaya en sert tepkiyi göstermesi şart.

Buna yanıt olarak TC-KKTC Savunma İşbirliği Anlaşması mutlaka imzalanmalı Türkiye'ye kalıcı kara, deniz, hava üsleri vermeli Rum yönetiminin ABD, İsrail, Fransa ile imzaladığı askeri anlaşmalar Garanti Anlaşmasına aykırı değilse, TC-KKTC askeri anlaşması da değil Biraz Cesaret!"