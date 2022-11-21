21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 92 yıl önce bugün; işte o fotoğrafın gerçek hikayesi

92 yıl önce bugün; işte o fotoğrafın gerçek hikayesi

Birçok devlet dairesinde bu fotoğrafı görmek mümkün olur. Ancak yine birçok kişi nerede, ne zaman ve hangi konu hakkında olduğunu bilmez. İşte bilmeyenler için, tam 92 yıl hem de tam da bugün çekilen o fotoğrafın öyküsü ve Atatürk’ün o yurttaşıyla neler konuştuğu…

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 08:44
Takip Et

İşte o fotoğrafın gerçek hikayesi

92 yıl önce bugün; işte o fotoğrafın gerçek hikayesi
+
Aa
-

Cumhuriyet’in kuruluşunun üzerinden henüz 7 yıl geçmişti. Onca savaşın ardından ekonomisini kalkındırmaya çalışan Türkiye de bir yıl önce patlak veren Dünya Ekonomik Buhranından nasibini alıyordu…

Halk şikâyet etmeye başlamıştı…

Atatürk iki ay önce ülkenin demokratikleşme sürecine hız vermek amacıyla 12 Ağustos 1930'da arkadaşı Fethi Okyar'a Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdurmuştu…

Serbest Cumhuriyet Fırkası 5 Ekim 1930'da yapılan belediye seçimlerinde 22 belediye kazanmıştı. Diğer 480 belediye Cumhuriyet Halk Partisi’nindi.

Fakat yaşanan gerilimler yüzünden SCF 17 Kasım 1930'da kapatıldı…

İşte Atatürk böyle bir siyasi ve ekonomik tablo içerisinde gitmişti Tokat’a. Altıncı gidişiydi…

Aslında Tokat’ı seçişinin bir nedeni vardı; dört gün önce kapatılan SCF’nin etkileri hala kentte sürmekteydi. Şikâyetlerin çoğu o kentte gelmişti…

Atatürk, 17 Kasım 1930 Pazartesi günü saat 21.08'de Ankara’dan hareket etmiş sırasıyla, Kayseri ve Sivas uğrayıp temaslarda bulunmuştu.

Gitti her noktada halkını dinliyor, her şikâyeti not ettiriyor kimi şikâyeti anında, kimini ise Ankara’nın çözmesini emrediyordu.

21 Kasım 1930
Tokat

Atatürk, saatler 10.30'u gösterirken Tokat Belediye Meydanı'nda törenle karşılandı. Halkı selamladı, belediyeye çıktı. Öğle yemeği yenildi, kentin sorunlarıyla ilgili belediye başkanından bilgi aldı.

Bir gün sonra Turhal’a geçti, aynını yaptı…

Kazova nahiyesinde fare tahribatı nedeniyle ekinler çok zarar görmüş, tarla sahipleri ekonomik yönden büyük büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardı.

Yanına bir köylü üretici yaklaştı, derdini anlatmaya başladı:

“Beyim, resmi makamlardan istenmesine rağmen hala herhangi bir kimyasal ilaç alamadık. Yeni yılda ekecek tohumlarımız da kalmamıştır.” dedi.

Dert yanan köylünün bedeni cılızdı. Kendisini Kaşları çatık ve üzüntüyle dinledi ve hemen yanındaki yaverine not aldırdı.

Hükümetten gerekli incelemelerin yapılmasını ve acilen üreticilere gerekli ilaçların ve tohumların gönderilmesini ayrıca Ziraat Bankası borçlarının yarısının ertelenmesini istedi.

Tokat’ta dinlediği şikâyetler arasında iki önemli sorun tespit etmişti. Onlardan biri fare tahribatı, diğeri ise bazı tütün üreticilerinin ellerindeki eskimiş tütünlerin inhisar idaresince (TEKEL) satın alınmasının istenmesiydi.

İkinci isteği uygun görmedi. Çünkü tütünler 1927-1928 yıllarına ait ve kullanılamayacak durumdaydı…

Atatürk’ün o gezisi Menemen Olayı nedeniyle yarıda kesildiyse de tamamlandı ve gidilen her yerdeki köylü ve üreticilerin dertleri dinlenip rapor edildi ardından da çözüme kavuşturuldu.

Kaynak Fotoğraf:
Cemal Işıksel
isteataturk.com

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
2
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
4
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
5
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
6
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı personel
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı personel
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı personel
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 muhasebe denetmen yardımcısı alacak
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 muhasebe denetmen yardımcısı alacak
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 muhasebe denetmen yardımcısı alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Trakya Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Trakya Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Trakya Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.