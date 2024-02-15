İşte o meşhur Kımıl zararlısı

Kımıl, nane ailesinden gelen ve hemiptera takımına ait bir böcek türüdür. Bu böcek, özellikle Anadolu'da hububat tarımında büyük zararlara neden olur. Türkçe adı Arapçada bit anlamına gelen kelimeden gelir.

Kımıl, insanlığın hububat türlerini daha dayanıklı hale getirmesine de dolaylı olarak katkıda bulunmuştur. Kımıl zararlısı Türkiye'de 1950'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu zararlının nasıl geldiği tam olarak bilinmemektedir. Bazı olasılıklar şunlardır: yabancı tohumlarla, hava akımlarıyla veya zaten var olan ama fark edilmeyen bir tür olması.



Kımılın tanımı ve yaşayışı şöyle:



Başı üçgen şekilli ve ucu sivridir. Gövdesi ortası koyu, kenarları açık kirli sarı renklidir. Üzerinde siyah ve kirli sarı şeritler vardır. Bacakları da kirli sarıdır. Bu böcek çevreye kötü bir koku yayabilir.

Yılda bir kez ürer. Kışı dağlarda meşe, geven, kirpi otu, çam, ayı kulağı gibi bitkilerin altında geçirir. İlkbaharda hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştığında hububat tarlalarına iner. Buğdayla beslenir, eşleşir ve yumurta bırakır. Bir dişi kımıl ortalama 150-180 yumurta bırakabilir. Yumurtadan çıkan yavrular beş nimf evresinden sonra ergin olur ve buğday hasadından sonra yeniden dağlara gider. Nimf, yumurtadan çıkan ve ergine benzeyen böcek yavrusuna verilen addır.



KIMILIN ZARARLARI



Buğday başta olmak üzere, tüm buğdaygilleri konukçu olarak seçer. İlkbaharda tarlalara inen kışlamış kımıllar, kardeşlenme evresindeki buğdayı kök boğazından emerek kurtboğazı denilen zarara yol açar. Bu zararlı etkilenen buğday başak vermez. Kışlamış kımıl erginleri, başaklanma evresindeki hububatın başak sapını emerek dane oluşumunu engeller. Bu zarara akbaşak denir.



KIMILLA NASIL MÜCADELE EDİLİR



Kültürel önlemler:



Erken olgunlaşan çeşitler ekilmeli,

Tarla iyi hazırlanmalı,

Nadas yapılmalı,

Yabancı otlarla mücadele edilmeli,

Hasat erken yapılmalı,

Bölgede hububat dışında başka ürünler de yetiştirilmeli,

Anız yakılmamalı,

Tarla kenarlarına ağaç dikilmeli ve var olan ağaç ve çalılar korunmalıdır.



Kimyasal mücadele:



Metrekarede iki adetten fazla kışlamış ergin kımıl varsa, buğday tarlalarında ilaçlama yapılmalıdır.